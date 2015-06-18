ABD, dolarına ilk kez kadın portresi koyacak

ABD Hazine Bakanlığı, yeniden tasarlanacak 10 dolarlık banknotların üstünde ilk kez kadın portresine yer verileceğini açıkladı. Dolarda hangi kadının portresinin olacağı ise henüz bilinmiyor. ABD Hazine Bakanlığı, banknotlarda portresine yer verilecek kadınla ilgili olarak halkın da görüşünü alacak. Bakanlığın arzusu, 10 dolarlık banknotlarda "kapsayıcı demokrasinin bayraktarı" bir kadının portresinin olması. Hazine Bakanı Jacob Lew, seçilecek kadının yıl sonuna kadar açıklanacağını söyledi.

Ülkede bağımsız bir kuruluş, Mart ayında, eski başkanlarından Andrew Jackson'ın yerine 20 dolarlık banknotlarda portresine yer verilmesini istediği kadın ile ilgili olarak bir oylama yapmıştı. Halk oylamasında, 1850'li yıllarda birçok kölenin özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Yeraltı Demiryolu hareketinin önde gelen isimlerinden Harriet Tubman* ilk sırada yer almıştı.

Yeni banknotlar, kadınlara seçme hakkının ABD Anayasası'na eklenmesinin 100. yıl dönümü olan 2020'de piyasaya sürülecek.

Dolarda yer alanların hepsi beyaz ve erkek

Halen dolar banknotlarının üzerinde eski ABD liderlerinin portreleri yer alıyor. Dolarda portreleri olanların hepsi beyaz ve erkek. 10 dolarlık banknotların üzerinde ise 1929'dan bu yana, Amerikan Devrimi'nin önemli isimlerinden, ülkenin ilk Hazine Bakanı Alexander Hamilton'ın portresi var. Hamilton, diplomat ve kaşif Ben Franklin ile birlikte geçmişte ABD Başkanı olmamasına karşın dolar banknotlarında portresi olan iki kişiden biri.

ABD'de daha önce kadın aktivist Susan B Anthony ile Sacagawea adında bir Kızılderili kadının portrelerine bozuk paralarda yer verilmiş ancak bu paralar kısa sürede tedavülden kaldırılmıştı.