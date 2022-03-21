ABD Dışişleri Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.
Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.
Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analizine dayanarak vardıklarını kaydetti.
Ne olmuştu?
Myanmar'da ordu 2020 yılında yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ve ülkede siyasi gerilim artmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Myanmar'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından darbe karşıtı halk sokaklara akın etmiş ancak güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştı. Eylemlerde bin 300'den fazla insan hayatını kaybederken 11 binden fazla kişi tutuklanmıştı.