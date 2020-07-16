ABD'den AB'ye Libya eleştirisi: Deniz misyonunuz ciddiyetten yoksun; tek yaptığınız Türkiye'yle ilgilenmek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir diplomat, Avrupa Birliği'ni (AB) Libya konusunda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'a karşı yeterli tavrı göstermemekle suçladı. Diplomat, Rusya, Mısır ve BAE'nin, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu deldiğini belirterek bu ülkelere Libya'dan bir an önce çıkma çağrısında bulundu. "Eğer ciddi olsalardı bugüne kadar yapabilirlerdi" diyen diplomat, AB deniz misyonunun ciddiyetten yoksun olduğunu ve Türkiye'nin, 'misyonun ön yargılı olduğu' yönündeki eleştirisini de paylaştığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı David Schenker, BM'nin Libya'ya uyguladığı ambargonun delinmemesi için Avrupalı ülkelerin çaba sarf etmediklerini söyledi. "Avrupa Birliği, Rus Wagner Grubunu 'listeye' alarak, Moskova'nın yanı sıra BM silah ambargosunu ihlal eden Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi diğer ülkelere de sesini yükselterek Libya'da çok daha fazla şey yapabilir" sözleriyle AB'ye tepki gösterdi.

Avrupa Birliği'nin sadece Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği askeri malzemeyi yasak olarak tanımladığını belirten yetkili, “Kimse Rus, BAE ve Mısır uçaklarını yasaklamakla ilgilenmiyor” dedi.

"Avrupalılar, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun uygulanması için oluşturulan deniz misyonuyla gurur duyuyor. Ancak Avrupalıların bu misyonu sadece Türkiye'yi denetlemekle sınırlı kalıyor" diyen Schenker konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(AB) İlgilendikleri tek şey, Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği askeri malzemeler. Kimse Rus uçaklarına müdahale etmiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne müdahale etmiyor, kimse Mısırlılara müdahale etmiyor. Belki de Rusya'dan gelecek tepkiden endişe ediyorlar. Eğer daha sağlam bir rol ya da daha ciddi bir görev üstlenmeyeceklerse, o zaman bu mesele uzar gider."

Libya'da son olarak Hafter güçleri Mısır'ı ülkedeki çatışmalara katılması yönünde davet etmişti. Ülkedeki kabile liderleri de Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin vermişti. Mısır ordusunun bu çağrı üzerine Libya'daki savaşa müdahil olabileceği bildiriliyor.