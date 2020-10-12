ABD'de huzurevi sakinlerinden Koronavirüs kısıtlamaları protestosu: Torunlarına sarılmak, sevdiklerinin ellerini tutabilmek istiyorlar

ABD'nin Colorado eyaletindeki Greeley kentinde huzurevi sakinleri, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Kentteki Fairacres Manor huzurevinin sakinleri, tekerlekli sandayelerle ziyaretlerde uygulanan kısıtlanmaları protesto etti.

Sputnik’in CBC'ten aktardığına göre huzurevinin yönetici yardımcısı Ben Gonzales, yaptığı açıklamada "Torunlarına sarılmak, sevdiklerinin ellerini tutabilmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Gonzales, protestoya koruyucu maskelerle katılan huzurevi personelinin, sakinlerin taleplerini önemsediğini vurguladı.

CBC'e göre, mevcut kısıtlamalar uyarınca ziyaretlere hâlâ izin verilmesine rağmen, ziyaretçilerin yaşlılarla fiziksel temas kurmasına izin verilmiyor.

Öte yandan Colorado Valisi Jared Polis, geçen hafta yaptığı açıklamada "(Kısıtlamaların) Bakımevi sakinleri ve aileleri için ne kadar zor olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Sosyal etkileşim, fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemlidir" diyerek, bakımevlerine sosyal etkileşime izin verirken aynı zamanda Covid-19'dan korunma konusunda rehberlik ettikleri bilgisini paylaşmıştı.