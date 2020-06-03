ABD, Çin'den gelen yolcu uçuşlarını askıya alabilir

ABD, 16 Haziran'dan itibaren dört Çinli havayolu şirketinin ülkeye uçuşunu askıya aldı. Kararın Çin'in ABD ile gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı, ABD'li hava yolu şirketlerinin Çin'deki faaliyetlerini genişletmesine izin vermediği gerekçesiyle alındığı iddia edildi.

Söz konusu bildiri, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.

Kararın henüz son halini almaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen, konuya yakın iki kaynağa göre, ABD'nin bu kararı Çin'in, bu yılın başında uçuşların kesilmesine neden olan Covid-19 salgınının ardından ABD'li hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini genişletmesine izin vermemesine karşı tepki niteliği taşıyor.

Çin'deki havayolu firmaları ABD'ye uçuşlarını devam ettiriyor

ABD yönetimi, 31 Ocak'ta son 14 günde Çin'de bulunan kişilerin ülkeye girmesini yasaklamış ancak uçuşlara kısıtlama getirmemişti. ABD'li havayolu şirketleri şubat ayında Çin'e yapılan seferlerini gönüllü olarak askıya almıştı ancak Çin'deki havayolu firmaları ABD'ye uçuşlarını devam ettiriyordu. ABD'li Delta ve United havayolları da Çin'e kargo taşıyor.

Trump yönetimi, 22 Mayıs'ta Çin yönetimini ABD'li havayollarının faaliyetlerine devam etmesini imkansız hale getirmekle suçlamıştı. Trump dört Çinli havayolundan uçuş takvimlerini istemişti. Çinli havayolu şirketleri haftada bir tarifeli sefere karşılık birkaç charter uçuşu yapıyor. Bu uçuşlar özellikle Çinli öğrenciler tarafından tercih ediliyor.