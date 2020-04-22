ABD Başkanı Donald Trump'tan donanmaya vur emri!

ABD Donanması geçen hafta bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami videonun yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.