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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan donanmaya vur emri!

22 Nisan 2020 15:30

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'na gemilerini "taciz eden" İran teknelerini vurma emri verdi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD Donanması'na denizdeki gemilerimizi taciz eden tüm silahlı İran teknelerini vurma emri verdim" yazdı.

ABD Donanması geçen hafta bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami videonun yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.

 

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