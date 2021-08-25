ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Vietnam ziyareti, iki yetkilide "Havana sendromu" şüphesiyle ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Singapur’dan Vietnam’a yapacağı ziyaret, Vietnam’daki iki ABDli yetkilide “Havana sendromu” şüphesi tespit edilmesiyle ertelendi.

"Nedeni tespit edilemeyen ani beyin hasarına "Havana Sendromu" diye hitap ediliyor. İlk vakalar, 2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanlarında ilk semptomların görülmesiyle başlamıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Havana sendromu vakalarını çok ciddiye aldıklarını söyledi. Psaki, Havana sendromu şüphesi bulunan iki kişini Harris’le birlikte seyahat edenler arasında yer almadığını söyledi.

TIKLAYIN - ABD'de 130'dan fazla yeni esrarengiz 'Havana Sendromu' vakası

Ertelenen Vietnam ziyareti, Harris’in kendi ekibiyle devam etmesi kararlaştırılarak yeniden programa sokuldu.

Yetkililer, Vietnam’daki ABD personeli arasında iki birbirinden bağımsız açıklanamayan sağlık sorunu olduğunu söyledi. Henüz kimin Havana sendromuna yakalandığı açıklanmadı.