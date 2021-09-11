ABD 11 Eylül'ü anıyor

Bundan tam 20 yıl öncesine kadar 11 Eylül sadece bir tarihti. Ancak 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşananlardan sonra bu tarih artık terör, savaş ve siyaset üçgeninde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edecekti.

Usame bin Ladin liderliğindeki El Kaide örgütünün kaçırdığı dört yolcu uçağıyla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıların ardından ABD'nin "teröre karşı açtığı savaş", Irak ve Afganistan işgallerini de beraberinde getirdi.

11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü de Amerikan güçlerinin 2001'de girdiği Afganistan'dan tamamen çekilmesinden günler sonrasına denk geldi. ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrol, El Kaide'nin geçmişte 11 Eylül saldırılarını düzenleyebilecek kadar güçlenmesine zemin hazırlayan Taliban'ın eline geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, anma etkinlikleri kapsamında, 11 Eylül saldırılarında kaçırılan uçakların çarptığı üç yeri de ziyaret edecek.

Biden önce "İkiz Kuleler" olarak da bilinen ve saldırılarda yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu New York'taki anma törenine katılacak. ABD Başkanı daha sonra ise Pensilvanya eyaletine geçecek. Biden, kaçırılan uçaklardan birinin başka bir hedefi vuracakken yolcularca engel olunup düşürüldüğü tarladaki etkinliğe katılacak. Biden ardından da ABD ordusunun sembolü Pentagon'daki anma törenine katılmak için Washington'a dönecek.

ABD'de 11 Eylül saldırılarındaki başkanı George W. Bush'un Pensilvanya'daki törende konuşma yapması bekleniyor. Halefi Barack Obama ise New York'taki etkinliğe katılacak.

Biden'dan "ulusal birlik duygusuna" vurgu

Biden ise katıldığı anma törenlerinde konuşma yapmayacak. Ancak Beyaz Saray, Cuma akşamı ABD Başkanı'nın 11 Eylül'ün 20'nci yıldönümü vesilesiyle yaptığı bir konuşmanın görüntüsünü yayınladı.

Konuşmasında saldırıların ardından ABD'de "gerçek bir ulusal birlik duygusunun" ortaya çıktığını söyleyen Biden, "Bana göre 11 Eylül'den alınan esas ders şu: Birlik bizim en büyük gücümüz" dedi.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri geçen ay ABD Başkanı'na bir mektup göndererek saldırılarda bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan 20'nci yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti. Ailelerin iddiasına göre, söz konusu gizli belgeler 11 Eylül saldırılarına Suudi Arabistan liderlerince destek verildiğini ortaya koyuyor.

Biden ailelerin talebi üzerine saldırılarla ilgili FBI soruşturması belgelerinin yeniden gözden geçirilip kamuoyuna açıklanıp açıklanamayacağına karar verilmesi için Adalet Bakanlığına talimat vermişti.