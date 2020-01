AB Zirvesi'nin gündemi yine mülteciler ve Brexit

Malta'daki Avrupa Birliği (AB) olağanüstü devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak konuların başında mülteci krizi ve Britanya'nın birlikten ayrılma kararı geliyor. Avrupa'ya ana geçiş yolunu oluşturan Akdeniz'deki mülteci akınının önlenebilmesi için AB'nin iç savaşın hüküm sürdüğü Libya ile anlaşması gerekiyor.

2016 yılında bu rota üzerinden Avrupa'ya ulaşabilen mültecilerin sayısı 180 bini aşmıştı. Mülteci ve insan tacirlerinin Libya karasularında yakalanıp geri gönderilebilmeleri için Libya sahil güvenlik birimlerine eğitim verilmesi düşünülüyor.

Valetta'daki AB zirvesinden önce İtalya ile Libya arasında koruyucu önlemleri öngören bir anlaşma imzalandı. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Libya milli birlik hükümetinin Başbakanı Faiz El Saray ile Roma'da yaptığı görüşmeden sonra Libya sahil güvenliğinin kaçak göçle mücadelede İtalya tarafından destekleneceğini söyledi. Anlaşmada, Afrikalı göçmenlerin güzergâh olarak kullandıkları Libya'nın güney sınırlarında kaçak geçişlere karşı önlem alınması da öngörülüyor.

Mülteci politikasına tepki

Oxfam adlı özel yardım kuruluşu mülteci akınıyla mücadelede Libya ile işbirliği yapılmasının Avrupa'nın temel değerleriyle örtüşmediği gerekçesiyle anlaşmayı eleştirdi. Diğer örgütler de Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderdikleri mektupta, ‘Avrupa mülteci politikasının iflas ettiğini' öne sürdüler. Almanya hükümetinin insan hakları koordinatörü Bärbel Kofler de Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin Libya'ya iade edilemeyeceğini belirterek, Libya'da insan haklarının hiçe sayıldığını ve bu nedenle de mültecilerin gerisin geriye Libya'ya gönderilmelerinin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Zirvenin kapanış bildirisinde bütün tedbirlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü ile koordineli bir şekilde ve insan hakları ile devletler hukuku ile tam uyum içinde yürütüleceği belirtiliyor.

Alınacak kararların önümüzdeki haftalarda somut netice vermesi hedefleniyor ve Konsey dönem başkanı Malta'dan en kısa zamanda bir takvim hazırlaması ve Haziran ayındaki zirvede kaydedilen ilerlemenin rapor haline getirilmesi talep ediliyor.

Gözler Theresa May'ın üzerinde

Valetta zirvesine İngiltere Başbakanı Theresa May da katılıyor. May, Britanya'nın ayrılmasından sonra AB ile ilgili konuların kalan 27 üye ülke arasında konuşulacağı öğleden sonra buluşmasına ise katılmayacak. May ilk toplantıda devlet başkanlarına ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı buluşma ve ülkesinin üyelik sonrasında AB ile yürütmeyi arzuladığı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunacak.

