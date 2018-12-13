AB yeni havacılık rekabet kuralları oluşturacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği (AB), hava taşımacılığı sektörüne AB dışı havayolları ile adil rekabetin sağlanması ve birlik içinde daha yüksek bağlanabilirlik için yeni bir mekanizma oluşturuyor.

Üye devletlerin büyükelçileri, artan küresel rekabete dayanan ve adil olmayan ticari uygulamalara yönelik etkili bir araçtan yoksun olan bir sektör için gerekli görülen bu reform hakkında Avrupa Parlamentosu ile varılan geçici anlaşmayı onayladılar.

Avustruya Ulaşım, Teknoloji ve Yenilik Bakanı ve Konsey üyesi Norbert Hofer, “Sonunda, AB’nin sağlıklı bir rekabeti destekleyecek bir aracı var. Havayolu kullanıcıları artık daha adil fiyatlar ve daha kapsamlı bağlantılarla uçacaklar” dedi.

Anlaşma çerçevesinde Komisyon, AB üye ülkeleri ve üye olmayan ülkelerin arasındaki anlaşmaları ve ikili hava taşımacılığı anlaşmalarını hakkında tek bir prosedür ile soruşturma başlatma ve düzeltici önlemler alma hakkına sahip olacak.

Mali veya operasyonel herhangi bir düzeltme tedbiri, bir Komisyonun uygulanmasıyla kabul edilecektir, ancak operasyonel önlemler daha sıkı bir sürece tabi olacağı açıklandı.

Teklif edilen düzenlemenin resmi olarak kabul edilmesinden sonra, düzenleme bir önceki düzenlemenin yerini alacak.

Uluslararası düzlemde Dünya Ticaret Örgütü ya da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün hava taşımacıları arasındaki rekabeti düzenleme adına bir çerçevesi bulunmuyor.

