AB: Türkiye ile anlaşmanın alternatifi yok



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına yöneltilen eleştirileri geri çevirdi.

Anlaşmanın problemin çözülmesi yönünde ileri doğru atılmış bir adım olduğunu belirten Timmermans, "Eğer bunu yapmasaydık, Yunanistan'ı yüz binlerce mültecinin olduğu devasa bir mülteci kampına dönüşmeye mecbur bırakırdık" diye konuştu. Timmermans, Atina'nın durumu kontrol altına alabilmek için 'inanılmaz çabalar' gösterdiğini ifade etti.

AB Dönem Başkanı Hollanda'nın Göç Bakanı Klaas Dijkhoff da Türkiye yapılan anlaşmanın mükemmel bir çözüm olmadığını, ancak şu anda mümkün olanın en iyi olduğunu ifade etti. Timmermans gibi Dijkhoff da Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'den daha fazla Suriyeli mülteci kabul etmelerini ve bu konuda taahhüt vermelerini istedi.

Avrupa Birliği, mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesi halinde Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin sağlanması planlanıyor.