AB mülteci krizine çözüm arıyor



Doğu Avrupa'dan AB üyesi birçok ülke mültecilerin kota sistemine göre dağıtılmasına karşı çıkıyor. Polonya krizin giderek tırmanması üzerine bazı koşullar altında gönüllü olarak sığınmacı alabileceğini açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, Gazeta Wyborcza'ya yazdığı yazıda, AB ve üye ülkelerin, iltica ve göç politikalarını reforme etmek zorunda olduklarını vurguladı. Bakan, Avrupa'nın sınırlarını daha sıkı gözetlemesi gerektiğini belirterek, sığınmacıların kayıtlara geçirileceği ve siyasi sığınmacılarla ekonomik gerekçelerle ülkesini terkedenlerin birbirinden ayrılacağı merkezlerin kurulması gerektiğini kaydetti. Polonya Dışişleri Bakanı, AB'nin ayrıca sığınmacıların geldiği ülkelerde daha fazla istikrarın sağlanmasına çalışması gerektiğini de belirtti. Schetyna yazısında, AB Komisyonu'nun talep ettiği, sığınmacıların AB'ne dağıtılmasını öngören bağlayıcı kotanın ise bir çözüm olmadığını savundu.

AB, mülteci krizini çarşamba günü masaya yatıracak. Bunun öncesinde AB içişleri bakanları yarın bir hazırlık toplantısında biraraya gelecek. AB Dönem Başkanı Lüksemburg, bakanların, AB Komisyonu'nun AB ülkelerine dağıtılmasını öngören önerinin törpülenmesi üzerinde durdurduğunu belirtti. 120 bin sığınmacının kota sistemine göre dağıtılmasından vazgeçilmesi gündemde.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Zirvesi'nde bir uzlaşma sağlanamaması konusunda uyarıda bulundu. Schulz, 'Görüş ayrılıklarının giderildiği, çatışma noktalarının tırmandırılmayacağı bir uzlaşma bulunmak zorunda' dedi. Schulz açıklamasında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, Suriye'nin komşularına daha fazla yardım yapılması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanların umutsuzluğa kapılarak komşu ülkelerdeki sığınmacı kamplarını terkedip Avrupa'ya yönelmesi engellenmeli' dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere sığınmacı krizinin uzun vadede çözümlenmesi için Avrupa'da bir kontenjan sisteminin kurulması gerektiğini belirtti. De Maiziere, 'Amaç, kriz bölgelerinden sığınmacıların insan tacirleri para kazanmaksızın yasal yollardan Avrupa'ya getirilmesi. Bu sığınmacılar daha sonra Avrupa'da ülkelere dağıtılmalı' dedi. Bu arada Romanya insan tacirlerine yönelik cezaların artırılacağını açıkladı.

Öte yandan sığınmacılar Avrupa'ya gelmeye devam ediyor. Dün gece Macaristan üzerinden Avusturya'ya 3 bin 400 sığınmacı geldi. Macaristan bugün de sığınmacıların geçişine izin verdi. Slovenya'da ise 150 sığınmacı Hırvatistan'a geçmek için Harmica'daki bekleyişini sürdürüyor.