T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB mülteci krizine çözüm arıyor

AB mülteci krizinde yaşanan gerginliğin ardından ortak bir tutum belirlemeye çalışıyor. AB Komisyonu'nun mültecilerin dağıtılmasını öngördüğü bağlayıcı kota sisteminden vazgeçilmesi gündemde.

21 Eylül 2015 22:32


Doğu Avrupa'dan AB üyesi birçok ülke mültecilerin kota sistemine göre dağıtılmasına karşı çıkıyor. Polonya krizin giderek tırmanması üzerine bazı koşullar altında gönüllü olarak sığınmacı alabileceğini açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna, Gazeta Wyborcza'ya yazdığı yazıda, AB ve üye ülkelerin, iltica ve göç politikalarını reforme etmek zorunda olduklarını vurguladı. Bakan, Avrupa'nın sınırlarını daha sıkı gözetlemesi gerektiğini belirterek, sığınmacıların kayıtlara geçirileceği ve siyasi sığınmacılarla ekonomik gerekçelerle ülkesini terkedenlerin birbirinden ayrılacağı merkezlerin kurulması gerektiğini kaydetti. Polonya Dışişleri Bakanı, AB'nin ayrıca sığınmacıların geldiği ülkelerde daha fazla istikrarın sağlanmasına çalışması gerektiğini de belirtti. Schetyna yazısında, AB Komisyonu'nun talep ettiği, sığınmacıların AB'ne dağıtılmasını öngören bağlayıcı kotanın ise bir çözüm olmadığını savundu.

AB, mülteci krizini çarşamba günü masaya yatıracak. Bunun öncesinde AB içişleri bakanları yarın bir hazırlık toplantısında biraraya gelecek. AB Dönem Başkanı Lüksemburg, bakanların, AB Komisyonu'nun AB ülkelerine dağıtılmasını öngören önerinin törpülenmesi üzerinde durdurduğunu belirtti. 120 bin sığınmacının kota sistemine göre dağıtılmasından vazgeçilmesi gündemde.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Zirvesi'nde bir uzlaşma sağlanamaması konusunda uyarıda bulundu. Schulz, 'Görüş ayrılıklarının giderildiği, çatışma noktalarının tırmandırılmayacağı bir uzlaşma bulunmak zorunda' dedi. Schulz açıklamasında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, Suriye'nin komşularına daha fazla yardım yapılması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanların umutsuzluğa kapılarak komşu ülkelerdeki sığınmacı kamplarını terkedip Avrupa'ya yönelmesi engellenmeli' dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere sığınmacı krizinin uzun vadede çözümlenmesi için Avrupa'da bir kontenjan sisteminin kurulması gerektiğini belirtti. De Maiziere, 'Amaç, kriz bölgelerinden sığınmacıların insan tacirleri para kazanmaksızın yasal yollardan Avrupa'ya getirilmesi. Bu sığınmacılar daha sonra Avrupa'da ülkelere dağıtılmalı' dedi. Bu arada Romanya insan tacirlerine yönelik cezaların artırılacağını açıkladı.

Öte yandan sığınmacılar Avrupa'ya gelmeye devam ediyor. Dün gece Macaristan üzerinden Avusturya'ya 3 bin 400 sığınmacı geldi. Macaristan bugün de sığınmacıların geçişine izin verdi. Slovenya'da ise 150 sığınmacı Hırvatistan'a geçmek için Harmica'daki bekleyişini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KomisyonuAvrupaPolonyaDışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna Gazeta WyborczaDışişleri Bakanı KomisyonuDönem Başkanı Lüksemburg KomisyonuParlamentosu Başkanı Martin Schulz ZirvesiTürkiyeSuriyeBakanı ThomasMaiziereRomanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24