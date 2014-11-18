AB bütçesi sil baştan



Üye ülkeler bütçenin 2014'e kıyasla yüzde 3,3'lük artışla 140 milyar euroya çıkarılmasını onaylamış, AP vekilleri ise yüzde 8,1'lik artışla 146,4 milyar euroda ısrar etmişlerdi. Aradaki fark 6 milyar euroyu buluyor.

Hükümetler ile AP temsilcilerinin bir uzlaşmaya varmak için geceyarısına kadar süreleri vardı. Son dakika girişimlerinden bir sonuç alınamadığını AP'nin bütçe komisyonu sözcüsü açıkladı. Bundan sonraki aşamada Avrupa Komisyonu'nun yeni bir bütçe tasarısı hazırlaması gerekiyor.

Yeni bütçe tasarısının aralık ayı ortasında AP'de görüşülmesi bekleniyor. 2015 bütçesi için bu yıl sonuna kadar bir uzlaşma sağlanamaması halinde her ay yeniden belirlenecek "acil durum bütçesi" ile idare edilecek.

AP'li vekillerin tepkisi

Alman Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu Üyesi Helga Trüpel, hükümetlerin bütçe görüşmelerindeki tavrını eleştirdi. Trüpel, "Genç işsizliğiyle mücadele ve Ar-Ge yatırımları dendiğinde herkes bol keseden vaatler dağıtıyor. Ama iş ödemeye geldiğinde ayak diriyorlar" dedi.

Birçok şirket, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşunun aylardır teşvik finansmanı beklediğine dikkat çeken Trüpel, öğrenci değişim programı Erasmus'ta kesinti ihtimalinin gündeme geldiğini, Kuzey Afrika ve Haiti'de birçok yardım projesinin ise ertelendiğini kaydetti.

AP Bütçe Komitesi'nin Başkanı Jean Arthuis, "hükümetlerin tutumunun ödeme krizini daha da derinleştireceğini" söyledi. Arthuis, "Bu tutum AB kurumlarının inandırıcılığına gölge düşürürken AB karşıtlarının da elini güçlendiriyor" dedi. AB'nin kesilen cezalardan dolayı beklenmedik şekilde 5 milyar euro ek gelir elde ettiğini hatırlatan Arthuis, "Hükümetler bu kaynağı milli bütçelerine transfer etmeyi tercih etti" eleştirisinde bulundu.