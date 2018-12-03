A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu

İSTANBUL (DHA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi sonucu H Grubu\'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen A Milli Takım\'ın maç takvimi de belli oldu.

İrlanda Cumhuriyeti\'nin başkenti Dublin\'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlenen fikstüre göre A Milli Takım, ilk maçını 22 Mart 2019\'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay yıldızlılar iç sahadaki ilk maçında ise 25 Mart 2019\'da Moldova ile karşılaşacak.

A Milliler, Moldova\'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22.03.2019 - 20.45 Arnavutluk - TÜRKİYE

25.03.2019 - 18.00 TÜRKİYE - Moldova

8.06.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Fransa

11.06.2019 - 20.45 İzlanda - TÜRKİYE

7.09.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Andorra

10.09.2019 - 20.45 Moldova - TÜRKİYE

11.10.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Arnavutluk

14.10.2019 - 20.45 Fransa - TÜRKİYE

14.11.2019 - 18.00 TÜRKİYE - İzlanda

17.11.2019 - 20.45 Andorra - TÜRKİYE