A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye, geriye düştüğü maçta Letonya'yı deplasmanda 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetin ardından Dünya Kupası'na gitme umutlarını tazeleyen A Milli Takım, kalan 2 maçını da kazanmak zorunda. Türkiye 2 maçta alınacak 6 puanın ardından son hafta oynanacak Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonucu bekleyecek.

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenen Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan alınacak 6 puan, ilk etapta çok kritik olacak ve elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda da kalan 2 maçın birinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.