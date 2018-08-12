A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye - İtalya: 1-3

EINDHOVEN (DHA)

SALON: Sportcentrum

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Meliha, Tuğba, Beyza, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Hande, Meryem, Gizem (L), Cansu Aydınoğulları, Aslı)

İTALYA: Malinov, Danesi, Bosetti, Egonu, Chirichella, Sylla, De Gennaro (L) (Pietrini)

SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 16-25

SÜRE: 98 dakika (25, 26, 27, 20)

Japonya\'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda\'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında İtalya\'ya 3-1 mağlup oldu.

Eindhoven şehrindeki Sportcentrum\'da oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 21-25, 22-25, 25-22 ve 16-25\'lik setlerle 3-1 mağlup olarak, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasını 4\'üncü sırada tamamladı.

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