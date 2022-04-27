A Haber'den sosyal medyada viral olan motosiklet haberine ilişkin açıklama: Hukuki süreç başladı

A Haber muhabiri Murat Dada'nın Motobike İstanbul 2022 fuarında görevliyle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Dada'nın “minyatür” dediği motor için görevli “Minyatür değil bu” derken, sunumuna devam eden Dada bir diğer motorun ise "amatörler" için olduğunu söylediği sırada “Amatörler için değil, profesyoneller için” yanıtı geldi.

Görüntülerin gündem olmasının ardından yapılan değerlendirmelere karşı A Haber'den resmi açıklama geldi.

Kanalın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "A Haber ile ilgili sosyal medyada başlatılan linç kampanyasında, kendi haberimizden kırpılarak servis edilen görüntü muhabirimiz ve fuar görevlisinin habere kattıkları mizahtan ibarettir" denildi.

Açıklamada, "Kanalımızı yalan haberlerle hedef alanlar hakkında hukuki süreç başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.