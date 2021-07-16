96 yaşında güzel sanatlar fakültesini bitirdi; Britanya'nın en yaşlı üniversite mezunu olduğuna inanılıyor

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Eski bir hukuk müşaviri olan Archie White, 96 yaşında diploma sahibi oldu. White'ın Britanya'da üniversite bitiren en yaşlı isim olduğuna inanılıyor.

White, East Sussex College'den güzel sanatlar diploması aldı.

92 yaşında emekli olduktan sonra üniversiye başlayan White, "En yaşlı mezun olmanın kendisini rahatsız etmediğini" ve üniversite tecrübesinden çok keyif aldığını söyledi.

Emekli olduktan sonra üniversiteye gitme fikrini kendisine benzer bir yol haritası izleyen arkadaşının verdiğini söyleyen White, "Güzel sanatlarda ilk yılda çoğunlukla giriş dersleri vardı. Daha çok fotoğraflar ve negatifler yapmakla uğraştık. Sonra çamurdan heykeller yapmaya başladık. Çok eğlenceliydi. Sonra da Photoshop öğrendik. O da çok eğlenceliydi ama benlik değil" dedi