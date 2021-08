"Türk at yarışçılığının derbisi" 95. Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak; işte katılacak atlar ve jokeyler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen "Türk at yarışçılığının derbisi" Gazi Koşusu heyecanı bugün yaşanacak.

Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi (bugün) saat 17:15'te gerçekleştirilecek 95. Gazi Koşusu için hazırlıklar bitme noktasına geldi. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önlemlerini alırken, at yarışlarının en büyük organizasyonunda birincilik hedefi için çim piste çıkacak jokeyler, bir yandan yoğun antrenman programlarını sürdürürken, diğer yandan yarış saatini beklemeye koyuldu.

Yılın en önemli randevusunda 2400 metre mesafede koşulacak yarış için 22'si asıl ve 2'si yedek 24 safkanın kaydı yapıldı. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen "şıklık yarışı" çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.

Jokeylerin ve at yarışı meraklılarının bir yıldır merakla beklediği randevuda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Geçen yılki koşuyu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" kazandı

Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti..

Gazi Koşusu bu yıl da seyircisiz yapılacak

TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli spor organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

1927'den beri gerçekleşen organizasyonun atçılık camiası için öneminin fazla olduğunu belirten Özbelge, her Gazi Koşusu sonrası yeni bir Gazi Koşusu heyecanının başladığını ifade etti.

TJK'nın organizasyonu mükemmel yapmak için yarıştan yaklaşık 2 ay önce hazırlıkları planlamaya ve uygulamaya başladığını anlatan Özbelge, yarışta 3'ü yaşlı safkan İngiliz tayı olmak üzere 22 atın yarışacağına vurgu yaptı.

Gazi Koşusu'nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İlk ikramiye 2 bin lira

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

En fazla kazanan Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te

Jokey Ahmet Çelik, 5 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, bu sene, Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu "Call To Victory" isimli safkanla yarışacak.

Çelik, hem üst üste kazanma rekorunu 6 yarışa çıkarmayı hem de aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş ile paylaşmayı hedefliyor.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan unutulmaz jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.