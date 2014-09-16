T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

93 yaşındaki savaş suçu zanlısı

Almanya'da Auschwitz toplama kampında görev yaptığı belirlenen 93 yaşındaki bir kişi hakkında dava açıldı. Zanlı, 300 bin kere cinayete iştirakten yargılanacak.

16 Eylül 2014 14:56


Hannover Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, zanlının ana görevlerinden birinin, "toplama kampına sevk edilen mahkûmların üzerlerinde bulunan nakit paranın kaydını tutarak, Berlin'deki SS (Schutstaffel-Koruma Timi) Ekonomi ve İdare Karargâhı'na yollamak olduğu" belirtildi.

Auschwitz toplama kampında 1944 yılının mayıs-temmuz ayları arasında görev yaptığı belirtilen zanlının, mahkûmların kişisel eşyalarını yok ederek katliamların izini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Zanlının, büyük kısmı Yahudilerden meydana gelen ve "çalışamaz" ibaresiyle kampa yollanan mahkûmların Auschwitz kampına sevk edildikten kısa süre sonra gaz odalarında öldürüldüğünden bilgi sahibi olduğuna dikkat çekildi.

'Sistematik katliama destek verdi'

İddianamede, "zanlı, eylemiyle Nazi rejimine ekonomik çıkar sağlamış, sistematik katliama destek vermiştir" ifadesine yer verildi.

Zanlı hakkında daha önce Frankfurt Savcılığı tarafından "Nazi savaş suçuna iştirak ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak 1985 tarihli dosya, kanıt yetersizliğinden ötürü kapanmıştı. Yeni iddianame hazırlanırken Ludwigsburg kentindeki Nasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma Merkezi'nin verilerinden yararlanıldığı belirtildi.

Merkezin gün ışığına çıkardığı çıkardığı yeni belgeler, bu yılın 19 Şubatında eski SS mensuplarının evlerine bir dizi baskın yapılmasına yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya AuschwitzSavcılığıBerlinTimi) EkonomiKarargâhıYahudilerdenAuschwitzNaziFrankfurt SavcılığıLudwigsburgNasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma MerkeziDeutsche Welle Türkçe DW/AFPNH/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24