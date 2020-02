91 yaşındaki Çiçek Nine arı gibi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesine bağlı Kayalık köyünde yaşayan, 2 çocuk, 7 torun sahibi Çiçek Koçhan (91), çalışkanlığıyla genç kızlara taş çıkarıyor. Birlikte oturduğu oğlunun evinde ekmek pişirmekten bulaşık yıkamaya, ev süpürmekten ineklerin sütünü sağmaya kadar her işi yapan Çiçek Nine, dinç kalmanın sırrını arı gibi çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Ocaklı köyünden Kayalık köyüne gelin gelerek, Gerihan Koçhan ile evlenen, 1927 doğumlu Çiçek Koçhan\'ın 1\'i kız, 1\'i erkek 2 çocuğu dünyaya geldi. Eşini 1978 yılında kaybeden Çiçek Koçhan, oğlu Recep ile gelini ve 7 torunuyla birlikte yaşamaya başladı. Yaşına rağmen çalışkanlığıyla dikkat çeken Çiçek Nine, günlük işleri zorlanmadan yapıyor. Çiçek Koçhan\'ın torunu Sümeyye, babaannesinin süt, tereyağı, yoğurt, bal, kırmızı ve beyaz etle beslendiğini söyledi. Sümeyye Hoçhan, \"Babaannem sabah çok erken kalkar, namazını kılar ahıra gider ve babamla birlikte hayvanların sağım ve bakımını yapar. Eve gelince de fırını yakar, çay kaynatıp, kahvaltı hazırlar. Kahvaltıdan sonra fırında ekmek pişirir, bahçeyi süpürür, kahvaltıdan önce biraz yatar, genelde doğal şeyleri çok sever, meyve ve sebzeye aşırı düşkün. İneklerimiz olduğu içim yaptığı peynir ve yoğurttan başkasını yemez. Ninemin sadece tansiyonu var onun dışında hiçbir şikayeti yok. Çalışkanlığı ile bizlere her zaman örnek oluyor\" diye konuştu.

\'YORULDUM, DEDİĞİNİ DUYMADIM\'

Çiçek Nine\'nin gelini Muazzez Koçhan ise evde en büyük yardımcısının kayınvalidesi olduğunu söyledi. Yaşına rağmen bazen kayınvalidesine yetişemediğini belirten Koçhan, \"Benden çok çalışıyor. Kendisini annem kadar çok seviyorum. Bir gün \'Yoruldum\' dediğini duymadım. Allah uzun ömürler versin. Kendisi çalışkanlığı ile köyümüzdeki kadınlara hep örnek oluyor. Kendisi ile çok iyi anlaşıyoruz. İsrafı ve dedikoduyu hiç sevmez. Konuşmaktansa çalışmayı daha çok seviyor\" dedi.

\'EVİN EN ÇALIŞKANI ANNEMDİR\'

Annesi ile her zaman gurur duyduğunu dile getiren Recep Koçhan ise şunları söyledi:

\"Annem, Ocaklı köyünden bu köye gelin gelmiş. Babam 40 yaşındayken ilk eşi vefat emiş ve 25 yaşında olan annemle evlenmiş. Ben ve kız kardeşimi doğurmuş. Bu yaşına kadar hep çalıştı. Kendisine, \'Otur, yorulma\' dediğimizde kızıyor. 7 çocuğum var. Annemin bana öğüdü, \'Sen okumadın; ama çocuklarını okutacaksın\' oldu. 5 çocuğum öğretmen oldu, 1 oğlum da Hukuk Fakültesi\'nde öğrenci. Annem hep doğal beslenir. 91 yaşında olmasına rağmen evin en çalışkanı annemdir.\"

\'ÇALIŞMADIĞIM ZAMAN YORULUYORUM\'

Çalıştıkça gençleştiğini söyleyen Çiçek Koçhan ise \"Dinç kalmanın sırrı, bana göre, çalışmak. Atalarımız ne demiş? \'İşleyen demir ışıldar\'. Ben de çalışmadığım zaman yoruluyorum. Çok şükür, sağlığım iyi. Süt, yoğurt ve sebzeyi çok seviyorum. Tükettiğim her şeyin organik olmasına dikkat ederim. Genelde kendi ellerimle yaptığım yağ, peynir, yoğurt gibi ürünleri tüketirim. Bir de stresten uzak durun\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI