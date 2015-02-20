9 ürün piyasadan toplatılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen 9 ürün için toplatma kararı aldı.
Toplatılacak ürünlerden ellerinde bulunanların, üreticiye başvurması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Bakanlığımızca, 4703 Sayılı Kanun kapsamında güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının mevzuat ile belirlenen süreçlerinin tamamlanmasını müteakip duyurulmasına devam edilecektir. Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerekir” denildi.
Toplatma kararı verilen ürünler şöyle sıralandı:
-Edoni markalı LS-400 elektrikli lehim havyası,
-Deltaforce marka motosiklet farı,
-Deltaforce motosiklet stop farı,
-Bluelight Outdoor marka OU-GS 5200 model zincirli testere,
-Nisaluce marka 40W tungsten filamanlı dekoratif masa lambası,
-Fetih marka kablosuz üçlü priz,
-Netpa marka TR-W7 model cep telefonu şarj cihazı,
-Mono marka kablolu üçlü anahtarsız grup priz,
-Disney marka dekoratif masa lambası.