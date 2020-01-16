9. Pembe Hayat Kuirfest, 23 Ocak'ta İstanbul'da başlıyor

Film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Pembe Hayat Kuirfest 23-26 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor.

Babylon’da düzenlenecek açılış partisinde "Beyaz Orkide" temasıyla Banu Alkan katılıyor. Açılış partisinde Banu Alkan öncesinde Zahter’in KuirFest’e özel hazırladığı listesiyle eğlenilecek. Geceye DJ performansı ile Şevval Kılıç’ın tekno ritimleri eşlik ediyor ve hemen sonrasında Özgür Kaktüs, Asîde ve Deus ex Machina B3B performansı gerçekleşiyor.

Geçen sene de kesilip birleştirildiğinde karanlıkta parlayan 3 boyutlu geyik haline gelen afişiyle dikkat çeken festival, bu yıl da takipçilerini özel bir afiş ile karşılıyor.

İşaret Dili çevirisi yer alıyor

Dört gün boyunca sürecek festival, onlarca filmin yanı sıra pek çok söyleşi, panel ve partiye ev sahipliği yapıyor. Üstelik düzenlenecek tüm söyleşi ve panellerde İngilizce-Türkçe çevirinin yanı sıra İşaret Dili çevirisi de planlandı.

Ayça Damgacı ile KuirFest’te

İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği bölümü mezunu oyuncu Ayça Damgacı "Cis-Hetero Rollere Lubun Yaklaşımlar Atölyesi’"ile Kuirfest’te olacak.

“Lubunyaları görmeyen ya da kendi kafalarındaki genel geçer lubunyalığa göre bizlere rol veren oyunculuk alemine, bu yapıyı bozacak şekilde zembille iniyoruz” diyen atölye çalışması, sinema ve tiyatrodan tüm sanat dallarına bizleri ve karakterleri cis-heteroluğa zorlayan düzeni eğip bükmeye, bozmaya davet ediyor.

25-26 Ocak günlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölyeye gelecek katılımcıların hayallerindeki ya da istedikleri herhangi bir rolü belirleyerek ona uygun rollerle gelmeleri bekleniyor.

Atölyenin devamındaysa Ayça Damgacı’nın kolaylaştırıcılığında katılımcıların sahne ve kamera önünde nasıl varlık göstermek istedikleri belirleyecek.