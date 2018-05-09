9 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
11.00 Kupa finali hazırlıkları tamamlanacak (basına kapalı)
15.45\'te Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır\'a gidilecek
17.30 Diyarbakır\'da karşılanışı
17.30 Okan Buruk ve takım kaptanı basın toplantısı düzenleyecek
18.30 Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel basın toplantısına katılacak
GALATASARAY
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.
13.30 Kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak (Dedeman Otel)
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GÖKHAN İNLER İLE BİRLİKTE LEZZET VE SPOR BİR ARADA
18.00 Ünlü sporcular mutfağa girecek
Medipol Başakşehir\'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, sporcu beslenmesi ve sağlıklı yaşam sırlarını USLA\'nın headchef\'i Murat Bozok ile birlikte hazırlayacak. Bu fit buluşmada Türk basketbolunun en kariyerli oyuncularından Kerem Gönlüm ve Bursa Büyükşehir Belediyesi voleybolcusu Nilay Özdemir\'in yanı sıra basın mensupları da yer alıp mutfaktaki hünerlerini gösterecekler.
USLA (Uluslararası servis ve lezzet akademisi) Avni Dilligil sok. No: 12 MECİDİYEKÖY - İstanbul
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ
13.00 Türkiye\'de geleneksel oyunların kitleselleşmesine büyük katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali\'nin üçüncüsü, 9-13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Meydanı\'nda olacak. Festival bu yıl \"At Binenin Kılıç Kuşananın\" sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemini vurguluyor. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.
GENÇLERBİRLİĞİ NEDEN DÜŞTÜ ?
Baba Cavcav 40 yılda biriktirdi, oğul Cavcav 15 ayda bitirdi (derleme haber)
İTALYA KUPASI FİNALİ
22.00 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final -
19.00 Fenerbahçe - Hatay BŞB
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
18.30 Muratbey Uşak - Demir İnşaat Büyükçekmece
18.30 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka
20.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
20.30 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka
VOLEYBOL
19.30 A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.