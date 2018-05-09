9 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

11.00 Kupa finali hazırlıkları tamamlanacak (basına kapalı)

15.45\'te Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır\'a gidilecek

17.30 Diyarbakır\'da karşılanışı

17.30 Okan Buruk ve takım kaptanı basın toplantısı düzenleyecek

18.30 Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel basın toplantısına katılacak

GALATASARAY

11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

13.30 Kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak (Dedeman Otel)

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

GÖKHAN İNLER İLE BİRLİKTE LEZZET VE SPOR BİR ARADA

18.00 Ünlü sporcular mutfağa girecek

Medipol Başakşehir\'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, sporcu beslenmesi ve sağlıklı yaşam sırlarını USLA\'nın headchef\'i Murat Bozok ile birlikte hazırlayacak. Bu fit buluşmada Türk basketbolunun en kariyerli oyuncularından Kerem Gönlüm ve Bursa Büyükşehir Belediyesi voleybolcusu Nilay Özdemir\'in yanı sıra basın mensupları da yer alıp mutfaktaki hünerlerini gösterecekler.

USLA (Uluslararası servis ve lezzet akademisi) Avni Dilligil sok. No: 12 MECİDİYEKÖY - İstanbul

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ

13.00 Türkiye\'de geleneksel oyunların kitleselleşmesine büyük katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali\'nin üçüncüsü, 9-13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Meydanı\'nda olacak. Festival bu yıl \"At Binenin Kılıç Kuşananın\" sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemini vurguluyor. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ NEDEN DÜŞTÜ ?

Baba Cavcav 40 yılda biriktirdi, oğul Cavcav 15 ayda bitirdi (derleme haber)

İTALYA KUPASI FİNALİ

22.00 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final -

19.00 Fenerbahçe - Hatay BŞB

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

18.30 Muratbey Uşak - Demir İnşaat Büyükçekmece

18.30 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka

20.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

20.30 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

19.30 A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.