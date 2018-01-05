9. kez devreden Süper Loto rekora koşuyor

Büyük merakla beklenen Süper Loto, 9. haftada da devretti. 8 haftadır devreden ve artan ikramiye miktarıyla, özellikle de Milli Piyango yılbaşı çekilişinde aradığını bulamayan birçok kişinin umudu olan Süper Loto’da, 9. haftada da 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto’nun 9. hafta da devretmesiyle birlikte, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. 3, 15, 20, 30, 40, 52 sayıların tamamını bilen çıkmazken; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.