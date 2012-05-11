9 aylık kirayı ödemeyen Şahnaz'ın evine haciz geldi

Geçen mayıs ayında evlendiği ve sadece 3 ay aynı evde yaşadığı ünlü göz doktoru Prof. Dr. Murat Öncel ile olaylı boşanma davası gündemden düşmeyen Şahnaz Çakıralp’in evine haciz geldi.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, Ulus Lotus Evleri’nde oturan Şahnaz Çakıralp’in 9 aydır evinin kirasını ödemediği ortaya çıktı. Çakıralp, 36 bin dolar olan 9 aylık kira bedeli ve işlenmiş faizini ödemediği için ev sahibi tarafından icraya verildi. Evindeki eşyalar haciz listesine yazılan Çakıralp, görevlilerden borcu ödemesi için süre istedi.

Eşyaları şimdilik yerinde kalan Çakıralp, 36 bin doları kısa sürede ödemediği takdirde evi boşaltmak zorunda kalacak. Çakıralp’in ayrıca 4 aydır 3 bin TL tutarındaki aidat parasını ödemediği için apartman yönetiminin de hakkında icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Şahnaz Çakıralp’in avukatı Enver Alcan “Şahnaz hanım Murat Öncel ile müşterek ev kiraladılar ve evlenince o evde oturmaya başladılar. Boşanma davası sırasında ayrı yaşayabiliyorlar. Ama yasa gereği boşanma davası sonuçlanmadan, erkekler eşlerinin yemek, kıyafet, ev kiraları ve aidatlarını ödemek zorundalar. Site yönetimi de kira ve aidat ödenmediği için dava açtı. Bu süreçte kira bedelini ve aidatları Murat Öncel ödemek zorunda” açıklamasını yaptı.