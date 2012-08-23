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Dünya

80'lik teyzenin restorasyon çabası hüsranla sonuçlandı

Zaragoza yakınlarındaki Merhamet Mabedi Kilisesi'ndeki 100 yıllık İsa Peygamber freski nem yüzünden zarar görmüştü. Ecce Homo (İşte İnsan) adlı portre, ressam Elias Garcia Martinez'in imzasını taşıyor

23 Ağustos 2012 15:56

İspanya'da önemli bir İsa portresini tek başına restore etmeye çalışan yaşlı bir kadın, başarısız olunca yetkililere başvurarak suçunu itiraf etti.

80'li yaşlarında olduğu bildirilen kadının freskin yıllardır harap halde olmasına üzüldüğü ve fırçasını alarak düzeltmeye giriştiği belirtiliyor. Ancak İsa'nın yüzü tanınmayacak hale gelince yaşlı kadın belediyeye başvurarak yardım istemiş. Yetkililer yaşlı kadının iyi niyetle hareket ettiğini ancak resmin restore edilip edilemeyeceğini henüz bilmediklerini söyledi.

Sanat tarihçileri yakında kilisede bir araya gelerek neler yapılabileceğini tartışmaya hazırlanıyor. BBC Avrupa muhabiri Christian Fraser, ressam Martinez'in zarif fırça darbelerinin bol miktarda boyayla gelişigüzel kapatıldığını kaydediyor. Muhabirimize göre bu asil portre şimdi üstüne uymayan bir gömlek giymiş, bol tüylü bir maymunun mum boya resmine benziyor. "Üstelik" diyor muhabirimiz, "Ressamın torunu da kısa süre önce resmin restore edilmesi için yerel bir kuruluşa bağış yapmıştı." (BBC Türkçe)

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