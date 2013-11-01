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Yaşam

80 yaşındaki çiftçi ayıyla dövüştü!

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde, aç ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam, tüm gücüyle saldırıya geçti ve ayıya tekmele savurmaya çalıştı

01 Kasım 2013 08:13

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde inanması güç bir olay yaşandı. 80 yaşındaki çiftçi, karşısına çıkan ve kendisine saldıran ayıya tekme ve kafa atarak direndi, hayatta kaldı.

Kabardino-Balkarya bölgesinde yaşanan olayda, 80 yaşındaki Yusuf Alçagirov, ahududu tarlasında çalışırken karşısına bir ayı çıktı. Aç ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam, tüm gücüyle saldırıya geçti ve ayıya tekmele savurmaya başladı.

Alçagirov, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, tekmelerle direndiği ayıya daha sonra kafa attığını, ayının aldığı darbeler sonrasında kendisini savurarak uzaklaştığını söyledi.

Dört kaburgası kırılan, ısırık yaraları alan ve birçok çiziği bulunan Alçagirov, birkaç gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Yaşlı adam, hayatta kalmasını kutlamak için ailesinin pişirdiği üç turtayı yedi.

Ria Novosti'nin haberine göre Alçagirov, televizyona yaptığı açıklamada, “Eğer tavuk gibi kaçmaya çalışsaydım beni öldürürdü” dedi.

Ayıların ya tehdit edildiklerinde ya da aç olduklarında insanlara saldırdığını belirten Rus yetkililer, son 1 ay içinde altı ayının bölgede yerleşim birimlerine indiğini açıkladı.

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