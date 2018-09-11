8 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, Ürgüp'te yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Ürgüp ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ç. (28) yakalandı.

Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak\' ve \'Hükümlünün Cezaevinden Kaçması\' suçlarından hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç.\'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.