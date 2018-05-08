T24 LogoT24 Logo
Spor

8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya uçtu

08 Mayıs 2018 12:20

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan Ankara\'ya uçtu.
TAHA AKGÜL: \"Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım\"
SONER DEMİRTAŞ: \"Bu şampiyonluk benim için çok önemli\"
SERDAR BÖKE: \"Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum\"
(RÖPORTAJLAR, GÖRÜNTÜLER, FOTOĞRAFLAR)

DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe-Akhisar finalinin bilet satışları, taraftarların yol güzergahları, tribünlere nasıl ulaşacakları açıklandı (Ayrıntılı haber geçilecek)

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak

AKHİSARSPOR
22.00 Ege temsilcisi kupa maçı için 2 gün önceden Diyarbakır\'a gidecek 

GALATASARAY
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ
Takım 2 gün izinli

TRABZONSPOR
17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

11.00 Avrupa Şampiyonu Vakıfbank medya günü düzenleyecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
19:00 Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üni.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
18.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş (Sakarya)
20.30 Banvit - Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜKARŞILANDI Serbest Güreş Milli TakımSabiha Gökçen Havaalanı AnkaraTAHA AKGÜLDEMİRTAŞBÖKEBirGÖRÜNTÜLER FOTOĞRAFLAR DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR FenerbahçeAkhisarAyrıntılıEge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24