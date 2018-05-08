8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan Ankara\'ya uçtu.

TAHA AKGÜL: \"Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım\"

SONER DEMİRTAŞ: \"Bu şampiyonluk benim için çok önemli\"

SERDAR BÖKE: \"Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum\"

(RÖPORTAJLAR, GÖRÜNTÜLER, FOTOĞRAFLAR)

DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe-Akhisar finalinin bilet satışları, taraftarların yol güzergahları, tribünlere nasıl ulaşacakları açıklandı (Ayrıntılı haber geçilecek)

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak

AKHİSARSPOR

22.00 Ege temsilcisi kupa maçı için 2 gün önceden Diyarbakır\'a gidecek

GALATASARAY

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

Takım 2 gün izinli

TRABZONSPOR

17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

11.00 Avrupa Şampiyonu Vakıfbank medya günü düzenleyecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF

19:00 Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üni.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

18.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş (Sakarya)

20.30 Banvit - Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)