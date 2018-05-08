8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan Ankara\'ya uçtu.
TAHA AKGÜL: \"Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım\"
SONER DEMİRTAŞ: \"Bu şampiyonluk benim için çok önemli\"
SERDAR BÖKE: \"Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum\"
(RÖPORTAJLAR, GÖRÜNTÜLER, FOTOĞRAFLAR)
DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe-Akhisar finalinin bilet satışları, taraftarların yol güzergahları, tribünlere nasıl ulaşacakları açıklandı (Ayrıntılı haber geçilecek)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak
AKHİSARSPOR
22.00 Ege temsilcisi kupa maçı için 2 gün önceden Diyarbakır\'a gidecek
GALATASARAY
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
Takım 2 gün izinli
TRABZONSPOR
17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başlayacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
11.00 Avrupa Şampiyonu Vakıfbank medya günü düzenleyecek
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