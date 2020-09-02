77. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Bu yıl 77.'si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali pandemiye rağmen iptal olmadı. Festival Venedik Lido’da 2- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Organizasyon mekanı La Biennale di Venezia’de düzenlenecek festivali yönetmen Alberto Barbera yönetecek.
11 yıl sonra ilk defa bir İtalyan filmi festivalin açılış filmi olacak. Bu yıl festival Daniele Luchetti’nin yönettiği Lacci filmi ile başlayacak. Aynı zamanda Azra Deniz Okyay'ın geçen sene çektiği Hayaletler filmi, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak.
Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için 18 yapım yarışacak.
Altın Aslan ödülü için yarışma dalındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstleniyor.
Festival, 12 Eylül’deki ödül töreniyle son bulacak.
İşte festivalin detaylı programı:
Açılış Filmi
Lacci – Daniele Luchetti
Ana Yarışma
In Between Dying – Hilal Baydarov
Le Sorelle Macaluso – Emma Dante
The World to Come – Mona Fastvold
Nuevo Orden – Michel Franco
Amants – Nicole Garcia
Laila in Haifa – Amos Gitai
Dear Comrades – Andrei Konchalovsky
Wife of a Spy – Kiyoshi Kurosawa
Khorsid – Majid Majidi
Pieces of a Woman – Kornél Mundruczó
Miss Marx – Susanna Nicchiarelli
Padrenostro – Claudio Noce
Notturno – Gianfranco Rosi
Never Gonna Snow Again – Małgorzata Szumowska
The Disciple – Chaitanya Tamhane
And Tomorrow the Entire World – Julia Von Heinz
Quo Vadis, Aida – Jasmila Zbanic
Nomadland – Chloé Zhao
Yarışma Dışı – Özel Gösterimler
30 Monedas 1. Bölüm – Álex de la Iglesia
Princesse Europe – Camille Lotteau
Omelia Contadina – Alice Rohrwacher ve JR
Yarışma Dışı – Kurmaca
Lasciami Andare – Stefano Mordini
Mandibules – Quentin Dupieux
Love After Love – Ann Hui
Assandira – Salvatore Mereu
The Duke – Roger Michell
Night in Paradise – Park Hoon-Jung
Mosquito State – Jan Rymsza
Yarışma Dışı – Kurmaca Olmayan
Sportin’ Life – Abel Ferrara
Crazy, Not Insane – Alex Gibney
Greta – Nathan Grossman
Salvatore: Shoemaker of Dreams – Luca Guadagnino
Final Account – Luke Holland
La Verità su La Dolce Vita – Giuseppe Pedersoli
Molecole – Andrea Segre
Narciso Em Ferias – Renato Terra ve Ricardo Calil
Paolo Conte, Via Con Me – Giorgio Verdelli
Hopper/Welles – Orson Welles
City Hall – Frederick Wiseman
Venedik Klasikleri
Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)
Claudine – John Berry (1974)
Den Muso – Souleymane Cissé (1975)
Utószezon – Zoltán Fábri (1967)
Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)
La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)
Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)
Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)
You Only Live Once – Fritz Lang (1937)
Serpico – Sidney Lumet (1973)
Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)
Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)
Goodfellas – Martin Scorsese (1990)
Venedik Günleri
Honey Cigar – Kamir Aïnouz
The Stonebreaker – Gianluca ve Massimiliano Serio
Mama – Li Dongmei
Residue – Merawi Gerima
Preparations to be Together for an Unknown Period of Time – Lili Horvat
Oasis – Ivan Ilkic
My Tender Matador – Rodrigo Sepulveda
Conference – Ivan I. Tverdovskij
The Whaler Boy – Philipp Yuryev
200 Meters – Ameen Nayfeh
Saint-Narcisse -Bruce LaBruce
Nightwalk – Malgorzata Skumowksa (kısa film)
In My Room – Mati Diop (kısa film)
Horizons
Mila – Christos Nikou
La Troisième Guerre – Giovanni Aloi
Milestone – Ivan Ayr
The Wasteland,” Ahmad Bahrami
The Man Who Sold His Skin – Kaouther Ben Hania
I Predatori – Pietro Castellitto
Mainstream – Gia Coppola
Genus Pan – Lav Diaz
Zanka Contact – Ismael El Iraki
Guerre E Pace – Martina Parenti ve Massimo D’Anolfi
La Nuit Des Rois – Philippe Lacote
The Furnace – Roderick Mackay
Careless Crime – Shahram Mokri
Gaza Mon Amour – Tarzan Nasser ve Arab Nasser
Selva Tragica – Yulene Olaizola
Nowhere Special – Uberto Pasolini
Listen – Ana Rocha De Sousa
The Best Is Yet to Come – Wang Jing
Yellow Cat – Adilkhan Yerzhanov