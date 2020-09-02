77. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Bu yıl 77.'si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali pandemiye rağmen iptal olmadı. Festival Venedik Lido’da 2- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Organizasyon mekanı La Biennale di Venezia’de düzenlenecek festivali yönetmen Alberto Barbera yönetecek.

11 yıl sonra ilk defa bir İtalyan filmi festivalin açılış filmi olacak. Bu yıl festival Daniele Luchetti’nin yönettiği Lacci filmi ile başlayacak. Aynı zamanda Azra Deniz Okyay'ın geçen sene çektiği Hayaletler filmi, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için 18 yapım yarışacak.

Altın Aslan ödülü için yarışma dalındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstleniyor.

Festival, 12 Eylül’deki ödül töreniyle son bulacak.

İşte festivalin detaylı programı:

Açılış Filmi

Lacci – Daniele Luchetti

Ana Yarışma

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le Sorelle Macaluso – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco

Amants – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dear Comrades – Andrei Konchalovsky

Wife of a Spy – Kiyoshi Kurosawa

Khorsid – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornél Mundruczó

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Małgorzata Szumowska

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow the Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

Yarışma Dışı – Özel Gösterimler

30 Monedas 1. Bölüm – Álex de la Iglesia

Princesse Europe – Camille Lotteau

Omelia Contadina – Alice Rohrwacher ve JR

Yarışma Dışı – Kurmaca

Lasciami Andare – Stefano Mordini

Mandibules – Quentin Dupieux

Love After Love – Ann Hui

Assandira – Salvatore Mereu

The Duke – Roger Michell

Night in Paradise – Park Hoon-Jung

Mosquito State – Jan Rymsza

Yarışma Dışı – Kurmaca Olmayan

Sportin’ Life – Abel Ferrara

Crazy, Not Insane – Alex Gibney

Greta – Nathan Grossman

Salvatore: Shoemaker of Dreams – Luca Guadagnino

Final Account – Luke Holland

La Verità su La Dolce Vita – Giuseppe Pedersoli

Molecole – Andrea Segre

Narciso Em Ferias – Renato Terra ve Ricardo Calil

Paolo Conte, Via Con Me – Giorgio Verdelli

Hopper/Welles – Orson Welles

City Hall – Frederick Wiseman

Venedik Klasikleri

Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

Goodfellas – Martin Scorsese (1990)

Venedik Günleri

Honey Cigar – Kamir Aïnouz

The Stonebreaker – Gianluca ve Massimiliano Serio

Mama – Li Dongmei

Residue – Merawi Gerima

Preparations to be Together for an Unknown Period of Time – Lili Horvat

Oasis – Ivan Ilkic

My Tender Matador – Rodrigo Sepulveda

Conference – Ivan I. Tverdovskij

The Whaler Boy – Philipp Yuryev

200 Meters – Ameen Nayfeh

Saint-Narcisse -Bruce LaBruce

Nightwalk – Malgorzata Skumowksa (kısa film)

In My Room – Mati Diop (kısa film)

Horizons

Mila – Christos Nikou

La Troisième Guerre – Giovanni Aloi

Milestone – Ivan Ayr

The Wasteland,” Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin – Kaouther Ben Hania

I Predatori – Pietro Castellitto

Mainstream – Gia Coppola

Genus Pan – Lav Diaz

Zanka Contact – Ismael El Iraki

Guerre E Pace – Martina Parenti ve Massimo D’Anolfi

La Nuit Des Rois – Philippe Lacote

The Furnace – Roderick Mackay

Careless Crime – Shahram Mokri

Gaza Mon Amour – Tarzan Nasser ve Arab Nasser

Selva Tragica – Yulene Olaizola

Nowhere Special – Uberto Pasolini

Listen – Ana Rocha De Sousa

The Best Is Yet to Come – Wang Jing

Yellow Cat – Adilkhan Yerzhanov