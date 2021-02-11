71. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü için yarışacak 15 film belli oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 71. Berlin Film Festivali'nde 15 film, Altın Ayı ödülü için aday gösterildi. Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissbeek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yaptıkları açıklamada, bu yıl Berlinale'de yarışma bölümünde yer alacak filmleri duyurdu.

Covid-19 salgını sebebiyle 1-5 Mart'ta çevrimiçi olarak sektör temsilcilerine, 9-20 Haziran'da da seyircilere yönelik 2 bölüm şeklinde düzenlenecek 71. Berlinale'de 15 film, "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festivalde, "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerini alacak filmleri belirleyecek jüri heyeti, daha önceki Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü kazanan filmlerin yönetmenlerinden oluşuyor.

Festivalde bu yıl, 59 ülkeden 166 film izleyiciyle buluşacak.

Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı: