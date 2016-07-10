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Dünya
Deutsche Welle

7 bin 500 kişilik orkestra rekor kırdı

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen organizasyonla dünyanın en kalabalık orkestrası rekoru kırıldı.

10 Temmuz 2016 16:21


Almanya'nın Frankfurt kentinde bir araya gelen 7 bin 548 müzisyen dünyanın en kalabalık orkestrasını oluşturarak Guinness rekorlar kitabına girdi. Rekor denemesi öncesi açıklama yapan organizasyonun sözcüsü Urs Pfeiffer, gösteriye 8 bine yakın müzisyenin kayıt yaptırdığını belirtti.

Uluslararası müzisyen desteği

Frankfurt Commerzbank Arena'da yapılan gösteriye amatör müzisyenlerin yanı sıra Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan profesyonel orkestralar katıldı.

Dev gösteride Dvorak ve Beethoven'in bazı senfonileri ve Starlight Express müzikalinden kesitlerin yanı sıra John Miles'ın 1976 yılına ait "Music was my first love" eserleri de yer aldı.

Stadın Müdürü Patrik Meyer de davulu ile gösteriye katıldı. Dünyanın en kalabalık orkestrası rekoru son olarak Avustralya'nın Brisbane 2013'te düzenlenen organizasyonla bir araya gelen 7 bin 224 müzisyenle oluşturulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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