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Kültür-Sanat

69. Emmy Ödülleri adayları belli oldu

HBO kanalının yapımları toplam 110 dalda adaylık elde etti

14 Temmuz 2017 01:57

Bu yıl 69'uncusu verilecek Emmy Ödülleri’ne aday gösterilen televizyon yapımları, Television Academy'nin Los Angeles'ta düzenlediği törende duyuruldu. Buna göre, NBC'nin "Saturday Night Live" adlı programı ve HBO'nun  "Westworld" adlı dizisi 22'şer dalda 69. Emmy Ödüllerine aday gösterildi.

HBO kanalının yapımları toplam 110 dalda adaylık elde ederken, Netflix  ve NBC'nin yapımları sırasıyla 91 ve 60 dalda adaylık kazandı.

Son iki senede "En İyi Drama" dahil bugüne kadar toplam 38 dalda Emmy  Ödülü kazanan HBO'nun dizisi "Game of Thrones" ise bu sezona geç başlayacağı için  adaylık listesinde yer alamadı.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda 17 Eylül'de Stephen  Colbert'in sunuculuğunu yapacağı 2017 ödül gecesi CBS kanalından canlı  yayınlanacak.

2017 Emmy Ödülü adaylarından öne çıkanlar ise şöyle:

En İyi Drama:

“Better Call Saul” (AMC)

"The Crown" (Netflix)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

“House of Cards” (Netflix)

"Stranger Things" (Netflix)

"This Is Us" (NBC)

"Westworld" (HBO)

 En İyi Komedi:

"Atlanta" (FX Networks)

“black-ish” (ABC)

“Master of None” (Netflix) 

“Modern Family” (ABC)  

“Silicon Valley” (HBO)

“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)

“Veep” (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu, Drama:

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Anthony Hopkins, "Westworld"

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Matthew Rhys, “The Americans”

Liev Schreiber, “Ray Donovan”

Kevin Spacey, "House of Cards"

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama:

Viola Davis, “How To Get Away With Murder”

Claire Foy, "The Crown"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, "Westworld"

Robin Wright, “House of Cards”

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi:

Anthony Anderson, “black-ish”

Aziz Ansari, “Master of None”

Zach Galifianakis, "Baskets"

Donald Glover, "Atlanta"

William H. Macy, “Shameless”

Jeffrey Tambor, “Transparent”

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi:

Pamela Adlon, "Better Things"

Jane Fonda, "Grace And Frankie"

Allison Janney, "Mom"

Ellie Kemper, “Unbreakable Kimmy Schmidt”

Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”

 

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