T24 LogoT24 Logo
Dünya

65 yaşındaki kadın dördüz doğurdu

Almanya'da 13 çocuğu olan 65 yaşındaki bir kadının dördüz bebekleri oldu

23 Mayıs 2015 18:30

Alman RTL televizyonuna göre bebeklerini Berlin'deki bir hastanede sezaryenle dünyaya getiren Annegret Raunigk'in üç oğlu bir kızı oldu. 26 haftalık, prematüre olarak doğan bebeklerin hayatta kalma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Dünyada dördüz doğuran en yaşlı kadın olan Raunigk, küçük kardeş sahibi olmak isteyen dokuz yaşındaki kızı Leila'nın dileğini yerine getirmek için hamile kalmaya karar verdiğini belirtmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Raunigk, Ukrayna’daki bir klinikte kimliği bilinmeyen bir erkekten alınan sperm ve yine kimliği bilinmeyen bir kadından alınan yumurtalarla hamile kaldı.

 

Gerçekleşmesi 13 milyonda bir ihtimal

 

Almanya’da bu uygulama yasal değil. Döllenen yumurtalar Raunigk’in rahmine yerleştirildi ve doktorların tahminlerinin aksine sonuç başarılı oldu. Doğal yollardan dördüzlere hamile kalma ihtimali 13 milyonda bir. İlkokul öğretmeni olan ve emekliye ayrılmayı planlayan Raunigk, yaşı nedeniyle bebeklerini emziremeyecek. Beşinci eşinden de ayrılan Raunigk, çocuklarını büyütmesine yardım edecek başka bir erkek istemediğini söyledi.

Doğal yollardan dördüzlere hamile kalma ihtimali 13 milyonda bir. İlkokul öğretmeni olan ve emekliye ayrılmayı planlayan Raunigk, yaşı nedeniyle bebeklerini emziremeyecek. Beşinci eşinden de ayrılan Raunigk, çocuklarını büyütmesine yardım edecek başka bir erkek istemediğini söyledi.

ETİKETLER

65yaşkadındördüzdoğurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24