65 yaşındaki kadın dördüz doğurdu

Alman RTL televizyonuna göre bebeklerini Berlin'deki bir hastanede sezaryenle dünyaya getiren Annegret Raunigk'in üç oğlu bir kızı oldu. 26 haftalık, prematüre olarak doğan bebeklerin hayatta kalma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Dünyada dördüz doğuran en yaşlı kadın olan Raunigk, küçük kardeş sahibi olmak isteyen dokuz yaşındaki kızı Leila'nın dileğini yerine getirmek için hamile kalmaya karar verdiğini belirtmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Raunigk, Ukrayna’daki bir klinikte kimliği bilinmeyen bir erkekten alınan sperm ve yine kimliği bilinmeyen bir kadından alınan yumurtalarla hamile kaldı.

Gerçekleşmesi 13 milyonda bir ihtimal

Almanya’da bu uygulama yasal değil. Döllenen yumurtalar Raunigk’in rahmine yerleştirildi ve doktorların tahminlerinin aksine sonuç başarılı oldu. Doğal yollardan dördüzlere hamile kalma ihtimali 13 milyonda bir. İlkokul öğretmeni olan ve emekliye ayrılmayı planlayan Raunigk, yaşı nedeniyle bebeklerini emziremeyecek. Beşinci eşinden de ayrılan Raunigk, çocuklarını büyütmesine yardım edecek başka bir erkek istemediğini söyledi.

Doğal yollardan dördüzlere hamile kalma ihtimali 13 milyonda bir. İlkokul öğretmeni olan ve emekliye ayrılmayı planlayan Raunigk, yaşı nedeniyle bebeklerini emziremeyecek. Beşinci eşinden de ayrılan Raunigk, çocuklarını büyütmesine yardım edecek başka bir erkek istemediğini söyledi.