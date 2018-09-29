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63 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde küçük yaşlarda öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Danyal Bozkurt,  işinden memnun olduğunu söyledi

29 Eylül 2018 16:35

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde küçük yaşlarda öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Danyal Bozkurt, 
işinden memnun olduğunu söyledi.
Danyal Bozkurt, Reyhanlı’da, henüz 15 yaşında iken babası Kamil Bozkurt’un yanında ayakkabı tamirciliğine başladı. Babasından öğrendiği mesleğini ise 63 yıldır sürdüren Bozkurt, 10 metrekarelik işyerinde, ilerleyen yaşına rağmen bıkmadan usanmadan ayakkabıların yanı sıra vatandaşların getirdiği okul çantası ve benzeri ürünleri de tamir etmeye başladı. Danyal Bozkurt, işinden memnun olduğunu belirterek, \"Yıllardır çalışıyorum. Babamın mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sağlığım elverdiği sürece devam ettireceğim” dedi.
Vatandaşların getirdiği eski ayakkabı ve çantaları özenle diken ve yenileyen Bozkurt, kimseye muhtaç olmadan çalıştığını ve işini ilk günkü gibi severek yaptığını söyleyerek, amacının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

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