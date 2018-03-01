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6 yıl sonra ikinci kez evlat acısıyla yıkıldılar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Söğütgediği köyünde 6 yıl önce çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu 10 aylık kızları Nefize'yi kaybeden Emine (41) ve Osman Savran (47) çiftinin oğulları Musa (3) da bu sabah hayatın

01 Mart 2018 18:16

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Söğütgediği köyünde 6 yıl önce çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu 10 aylık kızları Nefize\'yi kaybeden Emine (41) ve Osman Savran (47) çiftinin oğulları Musa (3) da bu sabah hayatını kaybetti.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Söğütgediği köyünde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, oğlu Musa Savran’ın uykusunda hırıltılı sesler çıkarmaya başladığını duyan Emine Savran, hemen eşi Osman Savran\'a haber verdi. Çift, Musa’yı otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Musa bebeğin, yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorlar, Musa Savran’ın mama ya da kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceğini belirtti.
6 yıl önce kızlarını kaybeden Emine ve Osman Savran çifti, oğullarını da kaybetmenin acısıyla hastane koridorlarında gözyaşlarına boğuldu.
Minik Musa\'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, çiftin başka çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

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