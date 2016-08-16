6 soruda Büyük Britanya'nın akıbeti

Brexit için bir takvim var mı?

Britanya basınının haftasonu çıkan nüshalarında Başbakan Theresa May'in AB'den

çıkış başvurusu

için 2017 yılının ekim ayına kadar bekleyebileceği yolundaki

haberlere yer verildi. Bundan sonra en geç 2019 yılının sonuna kadar çıkış koşulları

hakkında pazarlıklar yürütülebilir. Üyelikten çıkışın tam olarak ne zaman yürürlüğe

gireceği ve hangi muhtemel geçiş koşullarının dikkate alınacağı ise belirsizliğini

koruyor.

Neden bu kadar uzun sürüyor?

"Sunday Times" ve diğer bazı İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre Büyük

Britanya hükümetinde kargaşa hakim. Brexit ve uluslararası ticarete bakacak iki yeni

bakanlık kurulmasına rağmen bunlar yeterli kalifiye personele sahip değil. Ayrıca

yeni bakanlıklar tam olarak hangi konular hakkında pazarlık yapacaklarını

netleştiremedi.

Kabinede Ticaret Bakanı Fox ve Dışişleri Bakanı Johnson, AB ve diğer ülkelerle

ticarette kimin yetkili olduğu konusunda

tartışıyor.

Başbakan May, "Hükümet, Brexit müzakereleri hazırlığında var gücüyle

çalışmaktadır" açıklamasında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Brexit yanlılarının bir planının bulunmadığını uzun süredir tahmin ediyordu. Juncker,

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Brexit oturumunda, "pazarlıklar başlayana kadar

aylar geçmesine anlayış gösteremediğini" söylemişti.

AB üyesi diğer ülkelerin tavrı nasıl?

Bekle ve gör politikası öne çıkıyor. Almanya Başbakanı Merkel yaz tatili öncesinde

Britanyalıların hazırlık için birkaç aya ihtiyaç duymalarını anlayışla karşıladığını

açıklamıştı. Başbakan Theresa May'in AB Antlaşması'nın 50'nci maddesi uyarınca

üyelikten çıkışı bu yılın sonunda gündeme getirmesi ihtimali üzerinde durmuştu. Bu

tarihin şimdi belirsiz bir süre için ertelendiği anlaşılıyor.

May önümüzdeki haftalarda çok sayıda

Avrupa başkentini ziyaret edecek.

Temaslarında Brexit de gündeme gelecek. Bunların gayrıresmi çıkış müzakereleri

özelliğinde olması ise beklenmiyor. AB'nin 27 üyesi, haziran sonunda yapılan

zirvede, Büyük Britanya 50'nci maddeyle çıkış sürecini başlattığında pazarlığa

başlamayı kararlaştırmıştı.

AB nasıl hazırlanıyor?

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı

AB üyeleri Büyük Britanya'ya fazla taviz

vermeden ve en kısa süre içinde uğurlamaktan yana. Almanya ise şimdiye kadar

yumuşak bir çıkışı savundu.

Mevcut bekleme haline yavaş yavaş alışılıyor. Brüksel'deki AB diplomatları

yayınlanan son ekonomik veriler ışığında Brexit'le ilgili belirsizlikten Büyük

Britanya'nın AB'den daha fazla etkilendiği görüşünü savunuyor. Bu nedenle AB'nin

değil Londra'nın bastırması gerektiği belirtiliyor.

Haftaya Pazartesi İtalya Başbakanı

Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve

Almanya Başbakanı Merkel'i bir adada ağırlayacak. AB liderleri burada Brexit'i

tartışacak. AB devlet ve hükümet başkanları 15 Eylül'de ise dönem başkanı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Büyük Britanya olmaksızın toplanacak.

Avrupa Konseyi'ne göre bu zirvede somut

kararlar alınmayacak. 1 Ekim'de AB'nin

Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier işbaşı yapacak. Daha önce Fransız kabinesi

ve AB Komisyonu'nda çeşitli görevler üstlenen Barnier, Londra'da zorlu bir

müzakere partneri olarak görülüyor.

Brexit kararının uygulanmasını beklemeye almanın ne gibi sonuçları olabilir?

Başbakan May Fransa ve Almanya'da yapılacak parlamento seçimlerini bekler de

Brexit'i 2017 Ekim'inde gündeme getirirse, bu, işi biraz daha karmaşık hale

getirecek. Mayıs ya da Haziran 2019'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri

yapılacak. AB tam üyeliğinin devam etmesi halinde Büyük Britanya da bu seçimlere

katılacak. Büyük Britanya'ya AP'de 74 koltuk ayrılmış durumda. Böylece AB'den

ayrılma kararı alan Britanyalılar 2019 sonbaharında belirlenecek AB Komisyonu'nda

söz sahibi olabilecek. AB, en geç 2019 yılına kadar 2027'ye kadar olan bütçesini

bağlamak zorunda. Yıllık yaklaşık 8,5 milyar Euroyu bulan ödemelerine son

vereceğini duyursa da bütçe pazarlık masasında teorik olarak Büyük Britanya'nın

temsilcileri de oturabilir.

Brexit kararının uygulanmaması mümkün mü?

AB üyesi bazı ülkelerin siyasetçileri Başbakan May'in ülkesini birlikten çıkarmak

istediği konusunda ciddi anlamda kuşku duyuyor. Avrupa Parlamentosu'nun Alman

üyelerinden Elmar Brok, "Yasal açıdan referandumdan çıkan sonuç hükümeti

bağlamaz" dedi. "Handelsblatt" gazetesine geçen ay konuşan Avusturya İçişleri

Bakanı Hans-Jörg Schelling, "Büyük Britanya asla AB'den ayrılmayacak. 5 yıl da

geçse üyelikleri devam edecek" dedi. AB'de kalmak isteyen İskoçya ve Kuzey

İrlanda bunun için gerekirse Büyük Britanya'dan kopmayı öngörüyor. İskoçya'da

ikinci bağımsızlık referandumunun hazırlıkları devam ediyor. Kuzey İrlanda'da

Brexit kararına karşı ilk dava açıldı. Brüksel'deki birçok AB diplomatının görüşüne

göre Theresa May Brexit'i en geç 2020 yılına kadar yapılması gereken Avam

Kamarası (House of Commons) seçimlerine kadar uzatabilir. Britanyalı seçmenler

açısından parlamentonun alt kanadı seçimleriyle birlikte yeni bir Brexit referandumu

imkânı da gündeme gelebilir.