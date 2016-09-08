6. Pembe Hayat KuirFest'e başvurular başladı

Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) hakları mücadelesine sanat aracılığıyla ifade alanları yaratmayı amaçlayan, Türkiye’nin ilk kuir festivali, '6. Pembe Hayat KuirFest' için başvurular başladı.

19-26 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan KuirFest, LGBTQI temalı film başvurularını bekliyor. FilmFreeway sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek başvurular için son tarih ise 31 Ekim 2016.

Pembe Hayat Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği’nin düzenlediği festival, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekerken Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak yaratıyor.

Altıncı senesine hazırlanan, 'Pembe Hayat KuirFest', sinemadan edebiyata, müzikten videoya pek çok farklı türü buluşturacak ve Türkiye ve dünyadan kuir sanatçıları bir araya getirecek.

6. Pembe Hayat KuirFest b aşvuru koşulları şöyle:

1. LGBTQI (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, Kuir ve İnterseks) temalı filmler festivale başvurabilir.

2. İlk gösterimini Ocak 2015’ten önce yapmış filmler kabul edilmeyecektir.

3. Festival’in seçeceği uzun metraj filmler yalnızca DCP ve Blu-Ray formatlarında gösterilmektedir. Kısa metraj filmlerde bu özellik aranmamaktadır.

4. Kısa film bölümüne 25 dakikanın altındaki filmler kabul edilir.

5. Başvurular FilmFreeway sitesi üzerinden yapılır:

https://filmfreeway.com/festival/PinkLifeQueerFest

6. Seçilen filmler Türkçe elektronik altyazı ile gösterilecektir. Orijinal dili İngilizce olmayan filmlerin kopyaları İngilizce altyazılı olmalıdır ve İngilizce diyalog listesini ek olarak göndermesi gerekmektedir.

7. Seçilen filmlerin tüm tanıtım materyalleri 23 Kasım 2016 tarihine kadar festival ofisine veya online olarak festival ekibine gönderilmelidir. Sağlanan materyallerdeki eksik ya da hatalı bilgilerin sorumluluğu festivale ait değildir.

8. Katalogda yayınlanacak yazılar festivalin inisiyatifindedir.

9. Festival programına kabul edilen filmlerden en fazla 3 dakikalık görüntü, hem filmin hem festivalin tanıtımı için ulusal ya da uluslararası televizyon kanallarında gösterilmek üzere kullanılabilir.

10. Festival, hem seçilen filmin hem de bütün programın tanıtımını yapmak üzere kendi web sitesinde her fotoğrafı kullanma hakkına sahiptir.

11. Festival yönetimi seçilen filmlerin gösterim programına karar veren tek yetkilidir.

12. Filmin festivalden geri çekilebilmesi için son tarih 25 Kasım 2016’dır.

Başvuru sürecine dair sorularınız için, gizem@pembehayatkuirfest.org adresi üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirsiniz.