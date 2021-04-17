"6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına 17 günde 8 milyon lira destek; "Alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı var"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2021 yılında yeniden başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasında toplanan yardım tutarı 17 günde 8 milyon lirayı aştı.

Ramazan ayında ikinci kez "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasını başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 günde 8 milyon lirayı aşan kampanyayla ilgili sosyal medya hesaplarından yeni bir mesaj yayımladı.

Yavaş mesajında, “Sevgili ailem, pandemi süreci maalesef artarak devam ediyor. Bu süreçte işsiz kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. Biz de bunun etkilerini azaltmak için Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. İftarver.com sitemizde hâlâ alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor. Sizleri iyiliğin başkentinde, bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın verdiği mutlulukla yine aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Yardımsever vatandaşlar, “İftar Ver” uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere BELPA mutfağında hazırlanan iftarlık ve sahurluk paketleri satın alarak diledikleri kadar bağışta bulunabiliyor.