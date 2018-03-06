6 Mart Salı DHA SPOR Gündemi

(Özel) Roma\'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder...Namıdiğer \'uçan cin\', \"Türk bebek\" ve \"Hızlı Cengiz\" ... Roma taraftarları: \"Kaptanımız Totti\'nin vedasından beri ilk kez böyle fantastik goller gördük\" (GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)
(Özel) Feyyaz Uçar ile röportaj...Van Büyükşehir Belediyespor\'un teknik direktörü Uçar, görevinin anlamını ve hedeflerini anlattı (GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)
PFDK kararları açıklanacak. Beşiktaş\'ın Portekizli yıldızı Quaresma\'nın alacağı ceza da belli olacak
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
FENERBAHÇE
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BEŞİKTAŞ
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TRABZONSPOR
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SPOR TOTO 1. LİG
16.00 Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Samsunspor - Tetiş Yapı Elazığspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor (Gaziantep)
SESİ GÖRENLER
11.30 Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup finalinde İspanya ile karşılaşacak. (Riva Hasan Doğan Tesisleri)