58'inci Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

83 katagoride verilen ve dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında kabul edilen Grammy Ödülleri için Los Angeles'taki Staples Center'da bir tören düzenlendi.
Yılın Kaydı ödülünü “Uptown Funk” ile Mark Ronson'un aldığı gecede, Yılın Albümü “1989”la Taylor Swift'in oldu. Swift ayrıca En İyi Pop Vokal Albümü ve En İyi Müzik Videosu ödülünü kazandı.
Yılın Şarkısı'nı ise “Thinking Out Loud" ile Ed Sheeran ve Amy Wadge kazanırken, En İyi Yeni Sanatçı ödülünü ise 1993 doğumlu Meghan Trainor aldı. Trainor'ın ödül konuşmasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Gecede, Drones albümüyle ödül kazanan Muse ise 2. kez En İyi Rock Albümü ödülünün sahibi oldu.
Müzik dünyasının "en büyük gecesi" olarak kabul edilen törende, Adele, Rihanna, Kendrick Lamar, Justin Bieber ve Lady Gaga sahne aldı.
Gecede "Alright"la En İyi Rap Şarkısı ödülünü kazanan Kendrick Lamar, söylediği iki şarkısındaki performansıyla büyük alkış topladı.
Lady Gaga, David Bowie'yi andı
Lady Gaga geçen ay vefat eden ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin Space Oddity adlı şarkısını okurken, yüzüne dev bir örümcek yansıtarak Bowie'yi andı.
Eagles, Glen Frey'i andı
Los Angeles'taki gecede, Don Henley, Bernie Leadon, Joe Walsh ve Timothy B. Schmit'ten oluşan Eagles grubu, ocak ayında vefat eden grubun kurucusu ve gitaristi Glen Frey'i "Take It Easy" şarkısını seslendirilerek andı.
Grammy ödülüne layık görülen sanatçı ve gruplardan bazıları şöyle:
Yılın Kaydı: “Uptown Funk”, Mark Ronson
Yılın Albümü: “1989”, Taylor Swift
Yılın Şarkısı: “Thinking Out Loud”, Ed Sheeran, Amy Wadge
En İyi Yeni Sanatçı: Meghan Trainor
En İyi Pop Solo Performans: “Thinking Out Loud”, Ed Sherran
En İyi Pop Düet/Grup Performans: “Uptown Funk”, Mark Ronson
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: “The Silver Lining: The Songs Of Jerome Kern”, Tony Bennett ve Bill Charlap
En İyi Pop Vokal Albümü: “1989”, Taylor Swift
En İyi Dans Kaydı: “Where Are Ü Now”, Skrillex And Diplo With Justin Bieber
En İyi Dans/Elektronik Albümü: “Skrillex And Diplo Present Jack Ü”, Skrillex And Diplo
En İyi Rock Şarkısı: “Don't Wanna Fight”, Alabama Shakes
En İyi Rock Albümü: “Drones”, Muse
En İyi Metal Performansı: “Cirice”, Ghost
En İyi Rock Şarkısı: “Don't Wanna Fight”, Alabama Shakes
En İyi Alternatif Müzik Albümü: “Sound & Color”, Alabama Shakes
En İyi R&B Albümü: Black Messiah, D'Angelo And The Vanguard
En İyi R&B Performansı: Earned It (Fifty Shades Of Grey), The Weeknd
En İyi Geleneksel R&B Performansı: “Little Ghetto Boy”, Lalah Hathaway
En İyi R&B Şarkısı: “Really Love”, D'Angelo & Kendra Foster
En İyi Çağdaş Urban Albümü: “Beauty Behind The Madness”, The Weeknd
En İyi Görsel Medya Film Müziği: “Birdman”, Antonio Sanchez
En İyi Rap Performansı: “Alright”, Kendrick Lamar
En İyi Rap/Sung İşbirliği: “These Walls”, Kendrick Lamar
En İyi Rap Şarkısı: “Alright”, Kendrick Duckworth, Kawan Prather, Mark Anthony Spears & Pharrell Williams
En İyi Rap Albümü: “To Pimp A Butterfly”, Kendrick Lamar
En İyi Country Solo Performans: “Traveller”, Chris Stapleton
En İyi Country Düet/Grup Performansı: “Girl Crush”, Little Big Town
En İyi Country Şarkısı: “Girl Crush”, Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose
En İyi Country Albümü: “Traveller”, Chris Stapleton
En İyi New Age Albümü: “Grace”, Paul Avgerinos
En İyi Enstrümantal Caz Albümü: “Past Present”, John Scofield
En İyi Caz Vokal Albümü: “For One To Love”, Cécile McLorin Salvant
En İyi Blues Albümü: “Born To Play Guitar”, Buddy Guy
En İyi Reggae Albümü: “Strictly Roots”, Morgan Heritage
En İyi Dünya Müzik Albümü: “Sings”, Angelique Kidjo
En İyi Müzik Video: “Bad Blood”, Taylor Swift
En İyi Müzik Filmi: “Amy- Amy Winehouse”, Asif Kapadia, James Gay-Rees
En İyi Orkestra Performansı: “Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphony No. 10”, Boston Senfoni Orkestrası