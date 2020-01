58'inci Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

83 katagoride verilen ve dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında kabul edilen Grammy Ödülleri için Los Angeles'taki Staples Center'da bir tören düzenlendi.

Yılın Kaydı ödülünü “Uptown Funk” ile Mark Ronson'un aldığı gecede, Yılın Albümü “1989”la Taylor Swift'in oldu. Swift ayrıca En İyi Pop Vokal Albümü ve En İyi Müzik Videosu ödülünü kazandı.

Yılın Şarkısı'nı ise “Thinking Out Loud" ile Ed Sheeran ve Amy Wadge kazanırken, En İyi Yeni Sanatçı ödülünü ise 1993 doğumlu Meghan Trainor aldı. Trainor'ın ödül konuşmasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gecede, Drones albümüyle ödül kazanan Muse ise 2. kez En İyi Rock Albümü ödülünün sahibi oldu.

Müzik dünyasının "en büyük gecesi" olarak kabul edilen törende, Adele, Rihanna, Kendrick Lamar, Justin Bieber ve Lady Gaga sahne aldı.

Gecede "Alright"la En İyi Rap Şarkısı ödülünü kazanan Kendrick Lamar, söylediği iki şarkısındaki performansıyla büyük alkış topladı.



Lady Gaga, David Bowie'yi andı



Lady Gaga geçen ay vefat eden ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin Space Oddity adlı şarkısını okurken, yüzüne dev bir örümcek yansıtarak Bowie'yi andı.



Eagles, Glen Frey'i andı



Los Angeles'taki gecede, Don Henley, Bernie Leadon, Joe Walsh ve Timothy B. Schmit'ten oluşan Eagles grubu, ocak ayında vefat eden grubun kurucusu ve gitaristi Glen Frey'i "Take It Easy" şarkısını seslendirilerek andı.



Grammy ödülüne layık görülen sanatçı ve gruplardan bazıları şöyle:



Yılın Kaydı: “Uptown Funk”, Mark Ronson

Yılın Albümü: “1989”, Taylor Swift

Yılın Şarkısı: “Thinking Out Loud”, Ed Sheeran, Amy Wadge

En İyi Yeni Sanatçı: Meghan Trainor

En İyi Pop Solo Performans: “Thinking Out Loud”, Ed Sherran

En İyi Pop Düet/Grup Performans: “Uptown Funk”, Mark Ronson

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: “The Silver Lining: The Songs Of Jerome Kern”, Tony Bennett ve Bill Charlap

En İyi Pop Vokal Albümü: “1989”, Taylor Swift

En İyi Dans Kaydı: “Where Are Ü Now”, Skrillex And Diplo With Justin Bieber

En İyi Dans/Elektronik Albümü: “Skrillex And Diplo Present Jack Ü”, Skrillex And Diplo

En İyi Rock Şarkısı: “Don't Wanna Fight”, Alabama Shakes

En İyi Rock Albümü: “Drones”, Muse

En İyi Metal Performansı: “Cirice”, Ghost

En İyi Rock Şarkısı: “Don't Wanna Fight”, Alabama Shakes

En İyi Alternatif Müzik Albümü: “Sound & Color”, Alabama Shakes

En İyi R&B Albümü: Black Messiah, D'Angelo And The Vanguard

En İyi R&B Performansı: Earned It (Fifty Shades Of Grey), The Weeknd

En İyi Geleneksel R&B Performansı: “Little Ghetto Boy”, Lalah Hathaway

En İyi R&B Şarkısı: “Really Love”, D'Angelo & Kendra Foster

En İyi Çağdaş Urban Albümü: “Beauty Behind The Madness”, The Weeknd

En İyi Görsel Medya Film Müziği: “Birdman”, Antonio Sanchez

En İyi Rap Performansı: “Alright”, Kendrick Lamar

En İyi Rap/Sung İşbirliği: “These Walls”, Kendrick Lamar

En İyi Rap Şarkısı: “Alright”, Kendrick Duckworth, Kawan Prather, Mark Anthony Spears & Pharrell Williams

En İyi Rap Albümü: “To Pimp A Butterfly”, Kendrick Lamar

En İyi Country Solo Performans: “Traveller”, Chris Stapleton

En İyi Country Düet/Grup Performansı: “Girl Crush”, Little Big Town

En İyi Country Şarkısı: “Girl Crush”, Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose

En İyi Country Albümü: “Traveller”, Chris Stapleton

En İyi New Age Albümü: “Grace”, Paul Avgerinos

En İyi Enstrümantal Caz Albümü: “Past Present”, John Scofield

En İyi Caz Vokal Albümü: “For One To Love”, Cécile McLorin Salvant

En İyi Blues Albümü: “Born To Play Guitar”, Buddy Guy

En İyi Reggae Albümü: “Strictly Roots”, Morgan Heritage

En İyi Dünya Müzik Albümü: “Sings”, Angelique Kidjo

En İyi Müzik Video: “Bad Blood”, Taylor Swift

En İyi Müzik Filmi: “Amy- Amy Winehouse”, Asif Kapadia, James Gay-Rees



En İyi Orkestra Performansı: “Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphony No. 10”, Boston Senfoni Orkestrası