58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan "Anadolu Leoparı” Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi

Emre Kayiş’in yazıp yönettiği ödüllü ilk filmi “Anadolu Leoparı”, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali galasında Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.

Filmin, festival kapsamında düzenlenen söyleşisine ise Emre Kayiş, oyuncular Uğur Polat, İpek Türktan ve Tansu Biçer ile yapımcılar Olena Yershova Yıldız, Kanat Doğramacı, yetkili yapımcı Büke Akşehirli ve yapım tasarımcısı Billur Turan katılarak izleyicilerin ve basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışan “Anadolu Leoparı”, bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesini önlemek amacıyla bürokrasinin köhne çarkları içinde verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Filmin konusu

Yirmi iki yıldır ülkenin en eski hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret (Uğur Polat), yalnız başına yaşamaktadır. Hayvanat bahçesinin kapatılıp Araplara satılması ve arsasında bir eğlence parkı yapılması uzun süredir gündemdedir. Fikret’in karşı olduğu bu eğilimi şimdilik engelleyen ise, soyu tükenmenin eşiğinde olduğu için koruma altında olan ihtiyar bir Anadolu leoparının halen hayatta olmasıdır. Leopar başka bir hayvanat bahçesine taşınmadan kapanma işleminin başlaması mümkün değildir. Fikret, içine kapanık yardımcısıyla (İpek Türktan) bu değişime karşı mücadele eder. “Anadolu Leoparı”, soyu tükenmekte olan yaşlı leoparın hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını ortaya koyuyor.

46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde ödül aldı

Yaratıcısı ve senaristi olduğu “Alef” dizisiyle dikkat çeken Emre Kayiş’in yazıp yönettiği ilk uzun metraj film olan “Anadolu Leoparı”, dünya prömiyerini yaptığı 46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görülmüştü. Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan’ın paylaştığı “Anadolu Leoparı”nın oyuncu kadrosunda ayrıca Tansu Biçer, Ege Aydan, Seyithan Özdemir, Osman Alkaş ve Nuri Gökaşan rol alıyor.

Türkiye, Danimarka, Almanya, Polonya ortak yapımı “Anadolu Leoparı”nın yapımcılığını Olena Yershova Yıldız üstlenirken, Türkiye’deki ortak yapımcı olarak Kanat Doğramacı (Asteros Film) yer alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve BluTV’nin yanı sıra Almanya, Polonya ve Danimarka’da da çeşitli kurumlardan destek gören film ayrıca yapım aşamasında Jerusalem International Film Lab’de ana ödüle layık görülmüştü.

TatoFilm yapımı “Anadolu Leoparı”, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ardından festival yolculuğuna devam edecek.