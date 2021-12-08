54 milyar dolarlık Bitcoin davasında karar verildi

Bitcoin’in mucidi olduğunu iddia eden Avustralyalı bilgisayar mühendisi Craig Wright, Florida mahkemesinde devam eden bir davanın sonucunda, milyarlarca dolar ödemekten kurtuldu. Jüri, 54 milyar dolar değerindeki Bitcoin’in yarısının Wright’ın eski iş ortağı Dave Kleiman’ın varislerine ait olduğu iddiasını reddetti.

Euronews’te yer alan habere göre, Wright davanın ardından yayınladığı mesajda, "Bu çok iyi bir sonuç oldu ve haklılığımın tescil edildiğini hissediyorum. Ancak daha verilecek çok mücadele var. Kripto paradan dijital paraya her şeyi olması gerektiği gibi değiştireceğiz" dedi.

Ekim 2008’de yayınlanan ve Bitcoin’e dönüşecek şeyin çerçevesini açıklayan “Bitcoin: Merkezi Olmayan Elektronik Nakit Sistemi” adlı teknik inceleme, ‘Satoshi Nakamoto’ takma adıyla yayınlanmıştı.

Sonrasında ise bu takma adla 1,1 milyon Bitcoin üretildi. Şu ana kadar bu Bitcoinlerin hiçbiri harcanmadı.

Wright, 2016 yılında bu takma ismin kendine ait olduğunu duyurmuş ancak Nakamoto olduğunu şüpheye yer bırakmayacak kanıtlarla henüz destekleyebilmiş değil.

Kleiman’ın ailesi, Dave ile Craigh’in arkadaş ve iş ortağı olduklarını, ancak Criaig Wright’ın Bitcoin’i yaratma fikrini Kleiman’dan çaldığını iddia etmişti.

W&K ve Kleiman ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada, jürinin kendi taraflarına 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı vermesi konusunda da "Dave'in yaratılmasına yardım ettiği şeyden adil payımızı almaktan ötürü son derece memnunuz" denildi.

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