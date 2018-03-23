T24 LogoT24 Logo
Sağlık

53 günlük bebeğe katarakt ameliyatı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da doğumunu takip eden 15'inci günde gözünde katarakt tespit edilen Arel Karabulut, yapılan detaylı muayene ve inceleme sonrası 53 günlükken ameliyata alındı

23 Mart 2018 18:48

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da doğumunu takip eden 15\'inci günde gözünde katarakt tespit edilen Arel Karabulut, yapılan detaylı muayene ve inceleme sonrası 53 günlükken ameliyata alındı. Arel bebeğe, konjenital katarakt tanısıyla, lens disizyonu ve ön vitrektomi operasyonu başarıyla yapıldı.
Samsun\'da yaşayan Karabulut çiftinin Arel Karabulut isminde bir çocukları dünyaya geldi. Doğumdan 15 gün sonra rutin göz taramasında bebeğin gözünde katarak tespit edildi. Çift, çocuklarını Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz\'a götürdü. Yapılan muayenesinin ardından bebeğe 53 günlükken operasyon yapıldı. Ameliyat sonrası haftada bir kontrol edilen Arel bebek, daha sonra ayda bir kontrole çağrıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz, tedaviyle ilgili şunları söyledi:
\"Ameliyat sonrası hastamızı sık kontrol ettik. 2\'nci ayın sonunda yaptığımız ölçümlerle birlikte hastamıza, pediatric afak lens takıyor olacağız. Hastamız 2-3 yaşına kadar taktığımız bu lensle devam edecek, bu süre zarfında rutin kontrollerimiz de aynı şekilde sürecek. Gözde tembellik gelişmemesi gerekiyor. 3 yaşından sonra göz içi (kalıcı) mercek yerleştirerek hastamızın takibine devam edeceğiz\" diye konuştu.
Doğumsal katarakt konusunda da bilgi veren Opr. Dr. Erol Havuz, \"Konjenital (doğumsal) katarakt, doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan olan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir gözbebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) olması, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü an, hiç zaman kaybetmeden göz uzmanına başvurulmalıdır. Doğumsal katarakt görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı muayeneden sonra karar verir. Doğumsal kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliğidir (ambliyobi). Göz tembelliğini yenebilmek için, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUNArel KarabulutArelSamsunKarabulutDoğumdanMedicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr Dr Erol HavuzYapılanAmeliyatGöz Hastalıkları Uzmanı Opr Dr Erol HavuzHastamızGözdeDoğumsalOpr Dr Erol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24