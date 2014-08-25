51 yıllık Pimaş, Belçikalı oluyor

Enka Grubu, yapı sektörünün en çok bilinen firmalarından olan ilk PVC borunun üreticisi ve ayrıca Pimapen'in yaratıcısı Pimaş'ı satma kararı aldı. Pimaş'ta Enka'nın sahip olduğu yüzde 81,2 oranındaki hisse 57.67 milyon lira karşılığında Deceuninck'e satılacak.

Enka İnşaat, Pimaş'taki yüzde 81.2 hissesini Belçikalı PVC pencere üreticisi Deceuninck'e sattığını açıkladı.

Enka İnşaat'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şirketin, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş'de sahip olduğu toplam yüzde 81.23 hissesinin Deceuninck NV'ye 57 milyon 673 bin lira karşılığında satıldığı belirtildi ve "Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve devir işlemi için gerekli olan Türkiye 'deki ve Rusya'daki rekabet kurulları izinlerinin alınması şartına bağlı" olduğu belirtildi.

Türkiye'ye üretim üssü olarak odaklanan Deceuninck, işlem sonrası Avrupa 'nın ikinci büyük pazarı olan Türkiye'de lider konuma geleceğini duyurdu. Pimaş'ın güney Rusya'da üretim tesisi bulunuyor.

Deceuninck'ten yapılan açıklamada da, Pimaş'ın borsada işlem gören kalan hisseleri için çağrı yapılacağı belirtildi.

İlk PVC boruyu yaptı

1963 yılında PVC boru üretmek amacıyla kurulan PİMAŞ Türk yapı sektöründeki en önemli firmalardan. Çünkü O zamana kadar gerek içme suyu getirmek için gerek sıhhi tesisat borusu olarak veya sulama yapmak amacıyla kullanılan borular asbest veya demirden yapılıyordu. Ancak bunlar ağır, taşıması ve döşenmesi zaman alan, tamiri zor ve sağlık açısından olumsuz borulardı. PİMAŞ’ın PVC boruları Türkiye’de imal etmeye başlaması ile, hem köylere hızla içme suyu getirmek mümkün oldu hem de binalarda sıhhi tesisat işleri çok daha kolaylaştı. Hatta PVC borular PİMAŞ adı ile anılmaya başlandı ve jenerik isim oldu.

PİMAPEN'in üreticisi

PİMAŞ'ın herkes tarafından bilinen bir diğer ürünü ise 1982 yılında piyasaya sürdüğü ilk PVC pencere sistemi, yani PİMAPEN oldu. PİMAŞ, 1988 yılına kadar pazara tek başına hakim oldu. Arkasından bir çok firmanın pazara girmesiyle dev bir PEN sektörü doğdu. PİMAŞ, halen PİMAPEN markasıyla yurt dışında 30’dan fazla ülkede 600’ün üzerinde üretici bayisi ile hizmet veriyor.

Türkiye'de üçüncü şirketini alıyor

Avrupa'nın en büyük profil şirketi olan Belçikalı Deceuninck, Türkiye'ye 2000 yılında Ege Profil'i alarak girdi ve Ege Pen Deceuninck markasını yarattı. Şirket 2005 yılında da Sabancı Grubu'ndan Winsa’yı satın almıştı. Deceuninck 77 yıllık bir firma.