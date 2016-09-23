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Ekonomi
Deutsche Welle

500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

İnternet şirketi Yahoo 2014 yılında 500 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını doğruladı. Yahoo kullanıcılarına şifrelerini yenilemelerini tavsiye etti.

23 Eylül 2016 11:45


İnternetin öncülerinden Amerikan teknoloji devi Yahoo'nun 2014 yılında siber saldırıya uğradığı ve bilgisayar korsanlarının 500 milyon kullanıcının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı.

Şirketin yaptığı açıklamada, siber saldırının ‘devlet destekli' yapılmış olabileceği belirtilerek, 2014 yılından bu yana şifrelerini değiştirmeyen kullanıcıların şifrelerini yenilemeleri istendi.

‘Hackerler' tarafından Yahoo'ya kayıtlı 500 milyon kullanıcının adı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, şifresi, hesap doğrulama sorusu ve cevabının ele geçirildiği ancak kodlanmamış şifrelerle banka hesapları ile kredi veya banka kartı bilgilerinin çalınmadığı açıklandı.

Verizon'a satılmıştı

Şirketin açıklamasında bilgisayar korsanlarının halâ Yahoo'nun ağında olduğuna dair ize rastlanmadığı ve siber saldırının aydınlatılması için resmi makamlara başvurulduğu belirtildi.

Yahoo'nun hackerlerin saldırısına uğradığına dair ilk haberler ağustos ayında çıkmış ve bir internet dergisi 200 milyon Yahoo kullanıcısına ait bilgilerin internet üzerinden satışa çıkarıldığını haber vermişti. Haberin yayınlanmasından birkaç gün önce Yahoo 4,8 milyar dolara Verizon şirketine satılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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