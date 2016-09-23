500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı



İnternetin öncülerinden Amerikan teknoloji devi Yahoo'nun 2014 yılında siber saldırıya uğradığı ve bilgisayar korsanlarının 500 milyon kullanıcının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı.

Şirketin yaptığı açıklamada, siber saldırının ‘devlet destekli' yapılmış olabileceği belirtilerek, 2014 yılından bu yana şifrelerini değiştirmeyen kullanıcıların şifrelerini yenilemeleri istendi.

‘Hackerler' tarafından Yahoo'ya kayıtlı 500 milyon kullanıcının adı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, şifresi, hesap doğrulama sorusu ve cevabının ele geçirildiği ancak kodlanmamış şifrelerle banka hesapları ile kredi veya banka kartı bilgilerinin çalınmadığı açıklandı.

Verizon'a satılmıştı

Şirketin açıklamasında bilgisayar korsanlarının halâ Yahoo'nun ağında olduğuna dair ize rastlanmadığı ve siber saldırının aydınlatılması için resmi makamlara başvurulduğu belirtildi.

Yahoo'nun hackerlerin saldırısına uğradığına dair ilk haberler ağustos ayında çıkmış ve bir internet dergisi 200 milyon Yahoo kullanıcısına ait bilgilerin internet üzerinden satışa çıkarıldığını haber vermişti. Haberin yayınlanmasından birkaç gün önce Yahoo 4,8 milyar dolara Verizon şirketine satılmıştı.