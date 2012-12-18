50 yaş üzeri erkekler 'Kral hastalığı ' riskinde!

Fazla kırmızı et ve alkol tüketen 50 yaş üzeri kilolu erkeklerin, 'Kral hastalığı' olarak bilinen gut hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu açıklandı.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Fresko, Gut hastalığının 50 yaş üzeri erkeklerde ortalama yüzde 1- 1,5 oranında görüldüğünü, bu oranın büyük çoğunluğunun da fazla kilolu, aşırı et ve alkol tüketen erkekler olduğunu açıkladı.

'Tansiyon ilacı kullananlarda gut atakları riski daha fazla'

Prof. Dr. Fresko, "Gut, gençlerde çok nadir görülür. Kadınlarda da menopoz öncesi östrojen hormonu sayesinde, guta neden olan ürik asit vücuttan atılır. Menopoz sonrası, östrojen hormonu azaldıkça kadınlarda görülme ihtimali artabilir. Bunun yanında tansiyon ilacı kullanan kişilerde de gut atakları geçirme riski daha fazla” dedi.

Gut hastalığı nedir?

Gut hastalığı, çeşitli nedenlerle ürik asit düzeyinin yükselmesi ve kemiklerde ya da eklemlerde zamanla birikime neden olarak ağrılı enfeksiyonlara yol açması ile ortaya çıkan süreğen ve iltihabi bir hastalık.

'Kralların hastalığı' olarak bilinen gut hastalığı, romatizmal hastalıklar içinde en ağrılı olan hastalıklardan biri. Gut hastalığında, vücuttan atılamayan fazla miktarda ürik asit, eklemlerde tutunarak, şişlik, kızarıklık ve çok fazla ağrıya neden olur.

'Alkol ve et ile çok fazla ilişkili bir hastalık'

İnsanlarda ürikaz enziminin olmaması nedeniyle, hayvanlardaki gibi vücudun ürik asitten tam olarak temizlenmediğini belirten Prof. Fresko, “Yanı sıra, gut hastalığı alkol ve et ile çok fazla ilişkili bir hastalık. Alkol, ürik asit yapımını artırdığı gibi vücuttan atılımını da azaltıyor.

İlk önce ayak baş parmağında kızarıklık, şişlik ve şiddetli ağrı ile ortaya çıkan gut hastalığı, kronikleştikçe ayak bileğine, dize, dirseğe ve el parmaklarına kadar çıkabilir.

Aşırı ağrı 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Hastaların öncelikle fazla kilolarından kurtulması, fazla miktarda kırmızı et, midye, kalamar, ıstakoz gibi kabuklu yiyecekleri ve alkolü tüketmemesi gerekiyor. Çünkü bu yiyecek ve içecekler, ürik asit miktarını yükseltir.

Hastalar proteini süt ve peynirden alabilir. Yanı sıra hastalarımıza eklem şişliğini azaltmak ve ürik asit seviyesini düşürmek için ilaç tedavisi de veriyoruz” şeklinde konuştu.