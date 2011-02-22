50 promil kaç kadeh rakı eder?

T24- Yeni Trafik Kanunu Tasarısı, "2 kadeh rakıya 2 yıl hapis geleceği" şeklinde yorumlandı. Ancak uzmanlar, alkolün miktarının değil tüketenin metabolizması üzerindeki etkisinin önemli olduğunu söyledi. Yakalananın ehliyetine 6 aylığına el konulan 0.50 promil (50 promil) limiti için 40 yaşındaki 70 kilo bir erkeğin 1 duble rakı içmesi yeterli olurken, aynı yaş ve kilodaki bir kadının yarım duble rakı içmesi aynı etkiyi gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp Başbakanlık’a gönderilen Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı, en çok yasal limitin üzerinde alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçenlere hapis cezası getirilecek olması yönüyle tartışıldı.

Konu, basına ‘2 kadeh rakıya 2 yıl hapis’ olarak yansıdı. Ancak uzmanlar bu ölçümde sabit bir kadeh hesabı yapılamayacağını, çünkü ölçülenin alkol miktarı değil alkolün kişinin metobolizması üzerindeki etkisi olduğunu söylüyor. Bu etki de kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna, son yudumu ne zaman aldığına, aç olup olmadığına, içkiyle birlikte yediklerine, ne hızla içtiğine ve daha pek çok biyokimyasal, genetik faktörlere göre değişebiliyor.



Emniyet’ten uyarı



Emniyet Genel Müdürlüğü ise dün promil alkol konusunda bir açıklama yaptı. Halen sürücüler, trafik denetimine tabii tutulduklarında 50, 100 promil alkol gibi değerlerden söz ediliyor. Yeni tasarıda ise 0.50/1.00 değerlerinden söz edilmesi, kafaları karıştırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tasarıda sınır değerler konusunda bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Yani 0.50 ile kastedilen 50 promil alkol; 1.00 ile kastedilen 100 promil alkol. Tasarıda 1.00 olarak nitelendirilen değer, halk arasında 100 promil alkol olarak biliniyor, çünkü denetimler sırasında cihazın göstergesinde görünen rakamlar 50, 100, 110 gibi değerler olarak günlük dile yerleşmiş durumda.

Emniyet açıklamasına göre yeni tasarıda 1.00 promil ve üzeri (bilinen şekliyle 100 promil ve üstü) alkol alarak araç kullanan sürücülerin, ‘başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdükleri’ varsayılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu düzenleyen TCK 179/3’ten yargılanmaları öngörülüyor.



0.50 promil



Ortalama 40 yaşında olan 70 kilo bir erkek için:

2 bira, 1 duble rakı, 2 kadeh şarap veya 1 duble votka

Ortalama 40 yaşında olan 70 kilo kadın için

1 bira, 0.5 duble rakı, 1 kadeh şarap veya 0.5 duble votka

Ortalama 70 yaşında bir kadın için

1 bira, 0.5 duble rakı, 1 kadeh şarap veya 0.5 duble votka

1.00 promil Ortalama 40 yaşında, 70 kilo bir erkek için:

4 bira, 2 duble rakı, 4 kadeh şarap veya 2 duble votka

Ortalama 40 yaşında olan 70 kilo kadın için

3 bira, 1.5 duble rakı, 3 kadeh şarap veya 1.5 duble votka

Ortalama 70 yaşında bir erkek için

2 bira, 1 duble rakı, 2 kadeh şarap veya 1 duble votka



Uygulamada neler olacak?



0.50 promil (50 promil) alkolle yakalanan ticari araç sürücülerinin (taksi, dolmuş, otobüs, kamyonet ve çekici şoförleri gibi...) ehliyetlerine 6 aylığına el konulacak.

0.50-1.00 promil arası: İster ticari ister özel araç sürücüsü olsun, ehliyete 6 ay el konulacak. Para cezası uygulanacak. Bu miktar alkolle trafikte somut tehlikeye sebebiyet verenler, TCK’nın 179’uncu maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

1.00 promil ve üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, yine TCK 179 gereğince ‘başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdükleri’ gerekçesiyle 2 yıla kadar hapisle yargılanabilecek.

Trafikte alkollü araç kullananların ilk seferinde ehliyetleri 6 ay geri alınacak ve para cezası verilecek. İkinci kez yakalamada ehliyet 2 yıl geri alınacak ve para cezası uygulanacak. Üçüncü yakalamada ise ehliyet 5 yıl geri alınacak.



Bunlara dikkat



Tüketilen alkolün etkisi 45 dakikada en üst seviyeye çıkar.

Aç karnına veya hızlı biçimde içmek alkolün etkisini arttırır.

Az içmiş bile olsalar, araç sürücüleri son yudumu alır almaz hemen direksiyona geçmemeli; en az yarım saat beklemeli.

Alkol tütekimi yağlı yiyeceklerle birlikte alındığında etkisi daha az olur. Alkol alımı sırasında beyaz peynir yenmesinin temel nedeni de budur. Vücuttaki yağ oranı da alkolün etkisini azaltır.