5 gündür aranan Azra'dan kötü haber geldi; cinsel saldırıda bulunup cesedini parçalayan Mustafa Murat Ayhan tutuklandı!

Antalya'da, 5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu ormanlık alanda ölü bulundu. Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunduktan sonra cesedini parçalayan Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. Polisin, Haytaoğlu'nun cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Ayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Haytaoğlu'nun son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dedi.

Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı.

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden Ayhan, "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dedi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, günlerdir sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyordu.